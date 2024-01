Royals: Kurz vor Krönung von Frederik – eindeutige Bilder aus Dänemark

Eine Krönung ist etwas, was wir uns in Deutschland nur schwer vorstellen können. Während Monarchien in Ländern wie Dänemark, Schweden, den Niederlanden oder Großbritannien zum täglichen Leben dazugehören, schauen wir zumeist nur zu, wenn in einem unserer Nachbarstaaten ein neuer Monarch die Krone aufgesetzt bekommt. Und das durchaus mit Interesse. Schließlich sind viele Deutsche absolute Fans der Royals.

Dementsprechend groß wird auch das Interesse an der Krönung von Prinz Frederik von Dänemark sein, die am Sonntagnachmittag (14. Januar 2024) in der dänischen Metropole Kopenhagen stattfinden wird. Nun tauchten kurz vor der feierlichen Zeremonie Bilder aus der Hauptstadt auf, die eindeutig zeigen, wie groß die Vorfreude der Dänen auf das feierliche Ereignis ist.

Royals: Prinz Frederik wird zum König

Da wurden die Straßen mit dänischen Flaggen geschmückt, in den Auslagen der Süßwarenhändler der Stadt dominieren Pralinen mit den Konterfeits von Prinz Frederik und Prinzessin Mary das Bild. Dazu riesige Porträts der scheidenden Königin Margrethe II. von Dänemark.

Und auch die Proben für die Zeremonie am Sonntag laufen bereits seit Tagen auf Hochtouren. Reiter proben ihren Auftritt, Kutschen rattern über die Straßen. Eine Feier der Extraklasse, die Dänemark ab 13.35 Uhr erwartet. Spannend wird es übrigens ab ca. 14 Uhr. Dann soll die Königin im Beisein ihres Sohnes Frederik und dem neuen Kronprinzen Christian eine Abdankungserklärung unterzeichnen.

Im Anschluss werden König Frederik X. und Königin Mary auf den Balkon von Schloss Christiansborg treten und ihre Untertanen begrüßen. Daraufhin wird er von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen als neuer König ausgerufen. Danach soll Frederik noch eine kurze Rede halten. Insider vermuten, dass dieser Moment der spannendste des Krönungstages wird, schließlich gilt Frederik nicht als besonders guter Redner. Er soll aber intensiv mit seiner Frau geübt haben. Übertragen wird das Spektakel von der ARD.