Royals: Dänemarks Ex-Königin Margrethe im Krankenhaus – Ärztin hat beunruhigenden Verdacht

Sie war jahrzehntelang das Gesicht der dänischen Royals: Königin Margrethe II. Seit ihrem Rücktritt Anfang 2024 lebt sie offiziell im königlichen Ruhestand. Doch wirklich still ist es um die 85-Jährige nie geworden. Nun aber sorgt eine überraschende Nachricht aus dem Königshaus für große Unruhe:

Altkönigin Margrethe musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Royals: Altkönigin Margrethe muss in Klinik behandelt werden

Dänemark ist in großer Sorge um Altkönigin Margrethe. Sie musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Am Donnerstag (8. Mai) sagte die ehemalige Monarchin zunächst einen offiziellen Termin aus Krankheitsgründen ab. Wenige Stunden später folgte die beunruhigende Nachricht vom dänischen Hof: Margrethe wurde zur „Beobachtung“ ins Kopenhagener Rigshospitalet gebracht. Die offizielle Begründung: Eine einfache Erkältung. Doch steckt mehr dahinter? Eine Ärztin äußert einen beunruhigenden Verdacht.

Royals: Ärztin zeigt sich beunruhigt

Ärztin Charlotte Bøving jedenfalls hält die offizielle Erklärung des dänischen Hofes für zu milde formuliert. Gegenüber der Zeitung „Ekstra Bladet“ äußert sie sich deutlich: „Wegen einer simplen Erkältung kommt man sehr selten ins Krankenhaus. Ich befürchte, dass unsere Königin etwas schwerer mitgenommen ist.“

Sie bringt sogar eine mögliche Lungenentzündung ins Spiel – eine ernstzunehmende Diagnose, gerade in Margrethes Alter. „Wenn man sich dazu entschließt, von einer Erkältung zu reden, will man sicherlich den Druck etwas mildern, der entsteht, wenn eine Monarchin ins Krankenhaus gebracht wird“, so Bøving weiter.

Margrethe hatte erst im Januar 2024 überraschend den Thron an ihren Sohn, Kronprinz Frederik, übergeben. In ihrer Neujahrsansprache 2023 hatte sie den Rücktritt live verkündet. Ein historischer Schritt, wie ihn Dänemark seit 1523 nicht mehr erlebt hatte. Doch auch nach der Abdankung war Margrethe weiterhin präsent.

Umso größer ist nun die Sorge um ihren Gesundheitszustand. Denn obwohl der Hof beruhigen möchte, bleibt ein bitterer Beigeschmack – die Ungewissheit, wie es der beliebten Monarchin wirklich geht.