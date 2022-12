Royals: König Charles III. hält Weihnachtsansprache – und wird emotional! „Spüre ihre Abwesenheit“

Es ist das erste Weihnachtsfest der britischen Royals ohne ihre geliebte Queen Elizabeth II. Und auch für das Volk bringt der Tod der Königin einige Veränderungen mit sich. So hält ihr Sohn und aktueller Regent König Charles III. zum ersten Mal die TV-Weihnachtsrede aus der St.-Georges-Kapelle in Windsor.

Um 16 Uhr deutscher Zeit wurde die erste Weihnachtsrede von König Charles III. veröffentlicht. Die Aufzeichnung zeigt ihn erstmals nicht im Buckingham Palace, sondern in der St.-Georges-Kapelle. Wie er erklärt, wollte er seiner verstorbenen Mutter nahe sein. Und auch darüber hinaus findet das Familienoberhaupt der Royals emotionale Worte für Queen Elizabeth II.

Royals: König Charles III. mit einer Hommage an die verstorbene Königin

Besonders in der Weihnachtszeit, wenn die ganze Familie beisammen ist, dürfte es besonders schmerzen, dass der Platz von Queen Elisabeth II. am Tisch leer bleibt. In der TV-Ansprache findet König Charles III. hochemotionale Worte und beschreibt, wie schwierig es ist, mit dem Verlust umzugehen.

„Wir spüren ihre Abwesenheit zu jeder vertrauten Jahreszeit und erinnern uns an sie bei jeder geschätzten Tradition“, sagt der König. Es sei eine ergreifende Zeit für ihn und seine Familie, aber auch für alle Menschen, die jemand geliebtes verloren haben. Er bedankt sich für die Anteilnahme des Volkes und die zahlreichen Briefe, die ihn und seine Frau Camilla erreichen.

Royals: König Charles III. über „Zeit großer Angst und Not“

In der TV-Weihnachtsansprache thematisiert König Charles III. aber auch die aktuelle Lage auf der gesamten Welt. Er bedankt sich bei allen Personen aus dem öffentlichen Dienst wie Pflegekräften oder Lehrern für ihren täglichen und „selbstlosen Einsatz“ in der Gesellschaft. Doch auch das Volk selbst verdient ein großes Dankeschön, so der König: „Ich möchte besonders all den wunderbar freundlichen Menschen Anerkennung zollen, die so großzügig Lebensmittel oder Spenden oder das wertvollste Gut von allen, ihre Zeit, spenden, um die Bedürftigsten zu unterstützen.“

