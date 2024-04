König Charles: Dianas letzte Worte enthüllt: „Es war nicht Camilla“

Die Beziehung zwischen König Charles III. und Prinzessin Diana ist auch heute noch eines der umstrittensten Themen in der Geschichte der Royals. In einem aufsehenerregenden Interview mit „The Sun“ hat die renommierte königliche Biografin Ingrid Seward neue Details über die letzten Unterhaltungen mit Prinzessin Diana ans Licht gebracht.

Kurz vor ihrem tragischen Unfalltod im Jahr 1997 verriet Diana Seward etwas Unerwartetes: Camilla Parker Bowles war nicht der Grund für das Scheitern ihrer Ehe mit Prinz Charles.

König Charles III.: Dianas Worte über ihre Trennung

Seward, die in den königlichen Kreisen als angesehene Autorität gilt, schockiert mit ihrer neuesten Aussage: „Diana sagte zu mir: ‚Oh, es war nicht Camilla, die unsere Ehe ruiniert hat.'“, erinnert sich Seward. Diese Enthüllung stellt die langjährige Annahme, Camilla sei der Stein des Anstoßes gewesen, auf den Kopf. Vielmehr waren es laut Diana „die Leute um meinen Mann herum“, die zu dem Bruch führten – ein Hinweis auf die komplizierten inneren Abläufe und Beziehungen des Königshauses.

+++ König Charles III. plötzlich den Tränen nahe: „Ich war zutiefst berührt“ +++

Weiter reflektiert Seward über die Bürde der königlichen Ehe und betont, dass es großer Stärke und Reife bedarf, um unter den Augen der Öffentlichkeit bestehen zu können. Prinzessin Diana, die in sehr jungen Jahren in die Monarchie eintrat, mag diesen Herausforderungen gegenüber nicht gewappnet gewesen sein – eine Erkenntnis, die sie wohl erst im Nachhinein gewann.

In der Zwischenzeit hat sich das königliche Füllhorn an Pflichten auf Königin Camilla verlagert, da sich König Charles einer Behandlung seiner Krebserkrankung widmet. Seward zollt Camilla Respekt für ihren Einsatz und erläutert die Schwierigkeiten des Lebens im Königshaus, das ein hohes Maß an Energie und Durchhaltevermögen verlangt. „Die Windsors haben eine enorme Energie“, sagt sie und hebt hervor, dass Camilla diese Energie nicht in der gleichen Weise besitzt, was ihre Aufgaben umso herausfordernder macht.