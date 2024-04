Kate Middleton: Erfreuliche Nachrichten machen die Runde – dahinter steckt König Charles

Inmitten des Trubels rund um die Royals erfreut jetzt eine Nachricht das Königshaus. Denn Kate Middletons Hingabe zur Krone wurde nun belohnt. Die Ehefrau von Prinz William gilt seit ihrem Wandel von der Bürgerlichen zur Prinzessin als eine der Vorzeige-Figuren der britischen Familie. Mit ihrem freundlichen Lächeln und ihrer charmanten Art hat sie sich einen Platz in den Herzen vieler Fans erobert.

Kate Middleton: Ihr wird besondere Ehre zuteil

Die Royals müssen in letzter Zeit viele Herausforderungen leisten. Nach der Krebserkrankung des Monarchen muss auch Kate Middleton gegen die Diagnose ankämpfen. Umso erfreulicher ist es zu hören, wenn positive Nachrichten die schweren Stunden für eine Weile vergessen lassen. Denn König Charles hat Kate Middleton für ihre langjährigen Verdienste und ihren Einsatz für das Wohlergehen des Volkes mit einer Auszeichnung geehrt. Die Prinzessin von Wales wurde zur königlichen Companion des Ordens der Companions of Honour ernannt.

Dabei gilt diese Ernennung als etwas ganz Besonderes. Kate ist das erste Mitglied der königlichen Familie, das diese Ehre erhält. Laut Berichten der „Daily Mail“ ist dies eine deutliche Anerkennung von König Charles für Kates unermüdlichen Einsatz im Dienste der Krone.

Neben ihren königlichen Verpflichtungen wird Kate auch für ihre Leidenschaft für die Kunst geehrt. Als Schirmherrin der Royal Photographic Society und der National Portrait Gallery hat sie sich einen Namen als talentierte Fotografin gemacht.

Kate Middleton: Weitere Royals dürfen sich mit ihr freuen

Obwohl König Charles lediglich die Empfehlung für Kate aussprach, zeigte der Vorschlag beim Orden Wirkung. Auch andere Mitglieder des britischen Königshauses verdienten sich eine Auszeichnung. Königin Camilla wurde zur Großmeisterin des Order of the British Empire ernannt, während Prinz William zum Großmeister des Order of the Bath ernannt wurde.

Die Zeremonie zur Verleihung wird im Juni auf dem Gelände von Schloss Windsor stattfinden.

Kate Middleton teilt nun die Ehre mit angesehenen Persönlichkeiten wie Sir David Attenborough, Dame Judi Dench und J.K. Rowling.