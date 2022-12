Royals: König Charles III. bricht die Tradition seiner Mutter – ausgerechnet an Weihnachten

Es ist eine Jahrzehnte alte Tradition in Großbritannien: An Weihnachten hält der amtierende Monarch seine Ansprache an die Nation. 1932 wurde sie von König George V. ins Leben gerufen. Und über die Jahre weitergeführt von seinen Söhnen und seiner Enkeltochter, Queen Elizabeth II.

2022 wird zum ersten Mal König Charles III. zur Nation sprechen. Und mit der Tradition brechen, die seine Mutter 70 Jahre als Königin gelebt hat.

König Charles spricht zur Nation – und bricht eine Tradition

Die Weihnachtsansprache, der jährlich Millionen Menschen weltweit lauschen, wird dieses Jahr nicht im Buckingham Palast stattfinden. Königin Elizabeth II. hat die Rede an die Nation meist sitzend an einem Schreibtisch gehalten. Doch König Charles wollte eben jener großen Königin, seiner Mutter, nahe sein.

König Charles III. wird an Weihnachten zur britischen Nation sprechen. Foto: IMAGO / i Images

So wurde die Ansprache dieses Jahr in der St.-Georges-Kapelle in Windsor aufgezeichnet – in der Nähe des Grabes der früheren Queen. Ein vom Buckingham Palast vorab veröffentlichtes Bild zeigt den König von England im Chorraum der Kirche. Hinter ihm steht ein festlich geschmückter, beleuchteter Weihnachtsbaum.

In der St.-Georges-Kapelle in Windsor erlebte die royale Familie einige der schönsten und einige der traurigsten Momente. So wurden in dieser Kirche 2018 Prinz Harry und Meghan Markle getraut. Ebenfalls 2018 fand hier die Trauung von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank statt. Am 19. September 2022 nahmen die Royals in der St.-Georges-Kapelle Abschied von Queen Elizabeth II.

König Charles III. feiert Weihnachten in Sandringham

Die Weihnachtsansprache von König Charles III. wird am 25. Dezember in der BBC ausgestrahlt. Außerhalb Großbritanniens kann die Ansprache auch auf dem YouTube-Kanal der Königsfamilie verfolgt werden. Die Ansprache ist nicht live, sondern wurde bereits Mitte Dezember aufgezeichnet.

Weitere Royals-News:

Der König wird Weihnachten mit seiner Frau Camilla in Sandringham verbringen, wie die BBC berichtet. Erwartet werden auch sein Sohn William mit seiner Frau Catherine und den drei gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louis.