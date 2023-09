„Rosins Restaurants“: Bei DIESEM Anblick müsste Frank die Show SOFORT beenden

Es sind nur wenige Sekunden, doch sie sorgen dafür, dass man niemals in diesem Restaurant essen wollen würde. Doch zum Glück gibt es Frank Rosin. Am 21. September 2023 kehrt der Sternekoch aus Dorsten endlich mit neuen Folgen „Rosins Restaurants“ zurück. Und wie man schon an einem kurzen Video bei Kabel 1 sieht – die haben es in sich.

Der Clip, den Kabel 1 am Wochenende auf seinem Instagramkanal teilte, ist nämlich vor Ekel kaum zu überbieten. Darin sehen wir, wie der Sternekoch einen Kühlschrank öffnet. Beziehungsweise eher das, was vor langer Zeit mal ein sauberer und hygienischer Kühlschrank war. Überall liegen kleine dunkle Partikel, irgendetwas Flüssiges scheint ausgelaufen, Dreck und Schmutz überall. Widerlich. Wie in einem Horrorhaus. Und das bei „Rosins Restaurants“, wo eigentlich Lokale mitmachen, die ihre Speisen an zahlende Gäste weiterreichen.

Rosins Restaurants: Der Kühlschrank des Grauens

„Alter, scheiße. Oh, leck mich am Arsch“, fällt Rosin da nur ein. Angewidert schnüffelt er an einer geöffneten Packung Fleisch, verzieht erschrocken das Gesicht. „Bah, richtig gammeliges, altes Fleisch. Wie Leiche“, beschreibt der Sternekoch den Geruch. Danke, wir können es uns bildlich vorstellen.

Der Trailer zur neuen Staffel zeigt, dass manche Gastronomen einfach verzweifelt sind. „Die Batterie ist leer“, sagt beispielsweise einer der Teilnehmer von „Rosins Restaurants“ traurig und enttäuscht. Vielleicht war dies auch bei den Besitzern des Horror-Kühlschranks so. Doch klar ist auch: So etwas darf man keinem Gast vorsetzen. Eigentlich müsste Frank Rosin nach diesem Anblick seinen Einsatz beenden, wie er es schon so ähnlich im „Gasthaus Jesewitz“ in einer älteren Staffel getan hatte.

Doch wer den Dorstener kennt, weiß, freiwillig wird er nicht aufgeben. Wir dürfen also gespannt sein, wie der Starkoch auch diese Küche wieder auf Vordermann bringen wird. Auch wenn uns jetzt dazu noch ein wenig die Fantasie fehlt. Die neuen Folgen „Rosins Restaurants“ gibt es ab dem 21. September 2023 um 20.15 Uhr bei Kabel 1 oder Joyn. Der erste Fall führt Frank Rosin dabei in die „Bisttalstube“ in Wadgassen.