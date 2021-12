Roland Kaiser spricht über traurigen Schicksalsschlag – „Wie im schlechten Film“

Dieser Mann ist eine echte Legende im Schlageruniversum – Roland Kaiser. Mit seinem Kult-Song „Santa Maria“ schaffte er den Durchbruch. Was viele bei seinen Auftritten vergessen dürften – hinter dem 69-Jährigen liegt ein bewegtes Leben.

Vorallem seine Kindheit prägte Roland Kaiser sehr und hielt einige Hürden für ihn bereit. Im jungen Alter von 15 Jahren musste er bereits einen schlimmen Schicksalsschlag verarbeiten.

Roland Kaiser, hier im Oktober 2021, hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Foto: IMAGO / Joachim Sielski

Roland Kaiser: Schlager-Star spricht in ZDF-Doku über trauriges Erlebnis aus der Vergangenheit

In der ZDF-Dokumentation „Mensch Roland Kaiser!“, die am Dienstagabend (7. Dezember) um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, spricht Roland Kaiser ganz offen über die traurige Erfahrung um den Tod seiner Adoptivmutter.

Als Säugling ausgesetzt, landete Roland Kaiser im Paul Gerhardt Stift in Berlin. Als Pflegemutter war die alleinstehende Ella Oertel registriert. Sie nahm den kleinen Roland auf und gab ihm ein neues Zuhause.

„Mensch Roland Kaiser!“: Doku zeigt Roland Kaiser emotional

1967 dann der Schock. Der Schlagerstar ist dabei, als seine Adoptivmutter beim Wäsche aufhängen von der Leiter fällt. „Dann hat sie wie im schlechten Film Gardinen gehalten, ich habe die Leiter gehalten. Dann zuckte sie irgendwie zusammen, stürzte runter und lag am Boden“, erzählt Roland Kaiser.

Eine Woche später starb Ella Oertel dann an einem Schlaganfall. Eine unglaubliche Geschichte, die den Teenager damals sehr mitnahm, wie seine Cousine in der ZDF-Doku erzählt.

ZDF zeigt Roland Kaiser Doku zur Primetime

Doch der heute 69-Jährige gab nicht auf. Es folgte eine Lehre als Automobilkaufmann und anschließend seine Karriere als gefeierter Schlagersänger.

Mit welchen Herausforderungen Roland Kaiser in den letzten Jahren zu kämpfen hatte, zeigt das ZDF am Dienstagabend und zum Nachschauen in der Mediathek.

