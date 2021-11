Roland Kaiser blickt traurig in die Zukunft – „bin wehmütig“

Es läuft eigentlich alles gerade sehr gut bei Roland Kaiser. Der Schlagersänger ist diese Tage noch bei Abschlussterminen seiner Tour und hat gerade erst die große Westfalenhalle in Dortmund gefüllt.

Und dennoch fällt es Roland Kaiser schwer, an die nahe Zukunft zu denken. Auf Instagram zeigt sich der Sänger nun wehmütig.

Roland Kaiser mit traurigen Worten

Kurz vor seinem Konzert in Dortmund am Donnerstagabend erzählt er im Backstagebereich in seiner Instagram-Story: „Tja liebe Freunde, heute beginnt unser letzter Tourauftritt. In Dortmund, Hannover und Schwerin. Ich bin ein bisschen wehmütig, weil ich genau weiß, in drei Tagen ist diese wirklich sehr erfolgreiche Tournee zu Ende.“

Das ist Roland Kaiser:

Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 in Berlin als Ronald Keiler geboren

Seinen Durchbruch hatte Roland Kaiser mit dem Song 'Santa Maria'

Roland Kaiser ist ein beliebter Gast in diversen Schlager-Shows. Kürzlich trat er bei Florian Silbereisens „Schlagerboom” in Dortmund auf

Roland Kaiser schrieb schon Songs für Peter Maffay, Nana Mouskouri oder Karat

Roland Kaiser erkrankte vor vielen Jahren an der Lungenkrankheit COPD und bekam 2010 eine neue Lunge transplantiert

2022 moderiert er den SemperOpernball

Roland Kaiser: Nächste Wochen voll ausgelastet

Nichtsdestotrotz wird er für seine Fans auch weiterhin von sich hören lassen. „Dann kommt halt viel auf mich zu, dann ist die Weihnachtszeit und dann bin ich wieder bei euch unterwegs“, ergänzt Roland Kaiser seine Story.

Roland Kaiser hat einige TV-Termine zu meistern. Foto: IMAGO / Future Image

In der Tat stehen noch einige TV-Termine an, unter anderem am 27. November sein ARD-Adventskonzert „Roland Kaiser - Weihnachtszeit“. Am 4. Dezember geht es weiter mit „Ein Herz für Kinder“. Nur drei Tage später, am 7. Dezember kommt im ZDF seine Doku „Mensch Roland Kaiser! Vom Findelkind zur Kultfigur.“

Und gerade erst wurde bekannt, dass der 69-Jährige am 28. Januar 20022 den SemperOpernball in Dresden moderiert.

Da hat Roland Kaiser sicher gar keine Zeit, noch weiterhin wehmütig über das Ende seiner Tour nachzudenken.

