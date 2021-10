Endlich! Nach Monaten des Wartens, Hoffens und Bangens ist es endlich so weit. Auf diesen Moment hat Schlager-Star Roland Kaiser so lange gewartet.

Nun ist er endlich gekommen. „Das Warten hat ein Ende“, schreibt Roland Kaiser selbst auf Instagram. Die Termine für die legendäre „Kaiser-Mania“ stehen.

Roland Kaiser lässt die Bombe platzen: „Das Warten hat ein Ende“

„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, jede KAISERMANIA ist für meine Band und mich ein eigener, ganz besonderer Live-Höhepunkt. Die dreijährige KAISERMANIA-Pause hat mir erneut verdeutlicht, wie sehr wir die Atmosphäre und das ganz spezielle Miteinander am Dresdner Elbufer vermissen. Ich bin der Stadt Dresden sehr dankbar, dass wir im kommenden Jahr die einmalige Chance bekommen, gleich sechs KAISERMANIA-Shows spielen zu dürfen. Das gab es so noch nie“, ist der 69-Jährige überglücklich.

Und weiter: „Auch wenn die Zeit bis dahin mehr als lang war, kann ich allen meinen Fans versprechen: Das Warten und Eure Geduld werden sich lohnen!“

Roland Kaiser: Gleich sechs „Kaiser Mania“-Konzerte in Dresden

So spielt Roland Kaiser gleich sechs Mal am Elbufer in Dresden. Die Konzerte finden am 29., 30. und 31 Juli 2022 sowie am 4., 5. und 6. August 2022 statt.

Wer noch kein Ticket für die Mega-Konzerte mit Roland Kaiser hat: Am 16. November 2021 um 12 Uhr beginnt der Vorverkauf.

