Roland Kaiser: Harte Wahrheit für Schlager-Star – „Das macht keinen Sinn“

Roland Kaiser hat im Schlageruniversum echten Kult-Charakter. Der Sänger steht seit den 70er Jahren auf der Bühne und schaffte mit seinem Hit „Santa Maria“ den Durchbruch.

Eingefleischte Roland Kaiser-Fans dürften wissen: Der Sänger war nicht von Anfang an unter diesem Namen bekannt. In der ARD-Dokumentation „Die Roland Kaiser Story“ erzählt der 69-Jährige, was er sich zunächst anhören musste, bis er schließlich zu Roland Kaiser wurde.

Roland Kaiser musste für seinen Namen Kritik einstecken

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass sich Künstler einen anderen Namen geben, um erfolgreicher zu werden. Im Fall des Schlagersängers wurde aus Ronald Keiler Roland Kaiser.

Roland Kaiser trat nicht immer unter seinem bekannten Namen nicht. Foto: IMAGO / Manfred Segerer

Schuld an der Namensänderung war Musikverleger Thomas Meisel. Er glaubte zwar an das Talent des Sängers, aber nicht an dessen Namen. Heute erzählt Roland Kaiser: „Der Meisel meinte zu mir: 'Also Ronald Keiler ... Mein lieber Ronald, das geht gar nicht. Das macht keinen Sinn'.“.

Roland Kaiser: Namensänderung sorgte für Schlager-Erfolg

Eine Aussage, die gesessen haben dürfte und die nach harter, aber ehrlicher Kritik klingt. Die Begründung von Meisel: Ronald sei als Name zu amerikanisch und Keiler erinnere zu sehr an ein Wildschwein. Ihm war klar, dass damit keine Hits verkauft würden.

Nach langem Überlegen kam schließlich die Idee auf, den Sänger in Roland Kaiser umzubenennen. Doch damit nicht genug. Nicht nur sein Name brauchte eine Veränderung, auch Roland Kaiser selbst sollte etwas an sich ändern. Innerhalb weniger Wochen nahm der Sänger acht bis zehn Kilogramm ab – es war der Startschuss für eine erfolgreiche Gesangs- und Showkarriere.

