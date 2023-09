Roland Kaiser: Tour-Hammer! Schlagersänger macht es öffentlich

Auch ein erfahrener Sänger und Schlagerstar wie Roland Kaiser kann noch sprachlos werden. Der Entertainer ist seit nunmehr 49 Jahren im Musikbusiness tätig, hat unzählige Erfolgsgeschichten hinter sich.

Jetzt folgt die nächste. Denn wie Roland Kaiser nun selbst gegenüber seinen Fans verrät, gibt es super Neuigkeiten, die seine Tournee betreffen.

Roland Kaiser verrät Tour-Hammer!

Der 71-Jährige hat gerade erst seine „Alles O.K!“-Open-Air-Tour hinter sich, auf der der Schlagerstar insgesamt rund 400.000 Fans begrüßen durfte. Eine Zahl, die den ganz Großen vorbehalten ist. Und zu denen gehört auch ein Roland Kaiser.

Auf Instagram verrät er jetzt nämlich: „Es machte mich auch ein klein wenig stolz, als ich heute erfahren habe, dass ich mit meiner Tournee im international renommierten Fachmagazin für die Konzert- und Live-Musikbranche ‚Pollstar‘ Erwähnung finde und dann auch noch – Dank Euch! – einen der Spitzenplätze im Ranking der erfolgreichsten Tourneen in ganz Europa in diesem Jahr belege.“ Damit reiht er sich in internationale Größen wie Beyoncé, Metallica oder Ed Sheeran ein.

Überwältigt von den Neuigkeiten, bedankt sich Roland Kaiser schließlich noch bei seinen Fans. „Ich bin sehr dankbar und glücklich für Eure Treue, Wertschätzung und Begeisterung, die mir bei jedem meiner Konzerte entgegengebracht wird. Mir ist bewusst, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.“

Auch 2024 will Roland Kaiser wieder auf der Bühne stehen und gemeinsam mit seiner Fan-Gemeinde sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Ein Ende ist für den 71-Jährigen also offenbar noch lange nicht in Sicht. Nicht umsonst erklärte er kürzlich gegenüber „t-online“: „Solange ich fit bleibe, höre ich nicht auf und mache weiter.“