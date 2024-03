Roland Kaiser: Detail zur Jubiläumstour veröffentlicht! Fans enttäuscht – „Völlig einfallslos“

Fans können es kaum erwarten: Ende Mai startet Roland Kaiser seine große Jubiläumstour. 50 Jahre steht der Schlagerstar, der mit Liedern wie „Santa Maria“ und „Der Knopf bleibt zu, amore mio“ berühmt wurde, mittlerweile auf der Bühne.

Auch eine schwere Lungenkrankheit konnte den gelernten Einzelhandelskaufmann nicht davon abhalten, seine Gesangskarriere fortzusetzen. 2014 gelang ihm ein ungeahnter Erfolg. Im Duett mit Maite Kelly und dem Titel „Warum hast du nicht nein gesagt?“ eroberte Roland Kaiser die Herzen junger und alter Schlagerfreunde im Sturm.

+++ Roland Kaiser nimmt sich eine Auszeit – „Wir sind dann mal weg“ +++

Roland Kaiser nimmt sich mehr Zeit für sich und seine Frau

Ans Aufhören denkt der Künstler noch lange nicht. Aber er hat gelernt, sich häufiger private Auszeiten zu nehmen. Roland Kaiser ist ein Genussmensch und liebt es, wertvolle Zeit mit seiner Frau Silvia zu verbringen. Bevor der Tour-Stress im Frühling beginnt, gönnen sie sich eine ausgiebige Luxus-Kreuzfahrt.

Fans müssen sich also noch gedulden, bis sie ihren Schlagerhelden live erleben können. Aber am 28. März gab es ein Goodie, um die Wartezeit erträglicher zu machen. Auf Instagram und im offiziellen Fanshop wurde das offizielle T-Shirt zur Roland-Kaiser-Tour präsentiert. 35 Euro kostet das gute Stück.

Retro-Robert kommt nicht besonders gut an

Doch Fans auf Instagram zeigen sich unzufrieden. Schuld daran ist nicht der Preis. Das Front-Motiv ist der Stein des Anstoßes. Die Rückseite ist mit den Tournee-Terminen bedruckt. Ganz klassisch, das kommt prima an. Die Vorderseite zeigt den jungen Roland Kaiser, so wie ihn viele aus den 70-er Jahren kennen: ein junger Gentleman mit Fönwelle in Sakko und Krawatte. Eine Erinnerung an die Anfänge seiner Karriere.

Besonders weibliche Fans zeigen sich enttäuscht: „Warum bist du auf dem T-Shirt so jung? Ich hätte lieber ein Bild von heute“, fragt eine treue Anhängerin. „Völlig einfallslos. Wahllos ein Foto drauf gedruckt“, kommentiert eine andere Userin. Und auch ihre Freundin findet klare Worte: „Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, mir gefällt das T-Shirt überhaupt nicht. Schade, hätte mir für so ein großes Jubiläum mehr versprochen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die beiden lassen sich aber die Vorfreude auf die Konzerte dadurch nicht vermiesen. Sie wollen dort in selbst-bedruckten T-Shirts ihre Liebe zu Roland Kaiser kundtun.