Lebenszeichen von Roland Kaiser – er ist auf einem anderen Kontinent

Im Jahr 1980 feierte er mit dem Hit „Santa Maria“ seinen großen Durchbruch, mittlerweile ist er eine wahre Schlagerlegende. Roland Kaiser verkaufte in den vergangenen fünfzig Jahren ganze 90 Millionen Tonträger.

Trotz seines stolzen Alters von 71 Jahren denkt der Musiker noch lange nicht daran, den Ruhestand anzutreten. Ab Mai wird Roland Kaiser sogar noch mal auf Tour gehen und mit „50 Jahre – 50 Hits“ in mehreren deutschen Städten haltmachen. Um Kraft zu tanken, nahm sich der Schlagerstar eine Auszeit und gibt seinen Fans nun endlich ein Lebenszeichen.

Roland Kaiser genießt die Ruhe vor dem Sturm

Auch als Influencer macht Roland Kaiser eine gute Figur, dem Instagram-Profil des Schlagerstars folgen 163.000 Menschen. Neben Gesangsauftritten teilt Kaiser hier auch ab und an mal einen privaten Schnappschuss. Die neusten Fotos, die der Musiker nun postete, werden seine Fans mit Sicherheit erfreut haben. Gemeinsam mit Ehefrau Silvia Keiler, mit dem der Sänger bereits seit 1996 verheiratet ist, verbringt Kaiser sonnige Tage im australischen Sydney.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Auf dem ersten geteilten Foto strahlt der Schlagerstar selig in die Handykamera, Kaiser trägt eine Sonnenbrille und scheint sich auf einer Bootstour zu befinden. Das nächste Foto zeigt seine geliebte Silvia, die ebenso augenscheinlich die Zeit in Australien genießt. Auf dem dritten Foto ist das Ehepaar gemeinsam zu sehen und posiert für ein Selfie vor der Kamera. Kaiser und seine Silvia scheinen die Auszeit vom stressigen Alltag in der Heimat in vollen Zügen zu genießen.

Auch Schnappschüsse vor den wichtigen Sehenswürdigkeiten dürfen natürlich nicht fehlen und werden schnurstracks mit der Fangemeinde geteilt. Roland Kaiser richtet außerdem ein paar Worte direkt an seine Fans und schreibt: „Liebe Grüße von Silvia und mir aus dem sonnigen Sydney!“ Das Liebespaar scheint sich während ihres Besuchs in die australische Stadt verliebt zu haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Freude aufseiten der Fans

Die Fans von Roland Kaiser freuen sich über das Lebenszeichen, dass der Schlagerstar nun via Instagram gab. In der Kommentarspalte des Beitrags häufen sich freudige Reaktionen auf die Schnappschüsse aus dem Urlaub. Ein Fan kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Wow, genießt es und lasst etwas Ruhe zu euch kommen. So schön wie entspannt ihr seid, voll verdient“ und ein weiterer Follower schreibt: „Was für schöne Bilder – habt eine wunderschöne Zeit!“ Seine Fangemeinde scheint dem Schlagerstar den Traumurlaub von ganzem Herzen zu gönnen.

Wann es für Roland Kaiser zurück ins kühlere Deutschland geht, ist noch ungewiss. Genügend Kraft für die bevorstehende Tour konnte der Schlagerstar sicherlich tanken.