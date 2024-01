Roland Kaiser nimmt sich eine Auszeit – „Wir sind dann mal weg“

Jedes Jahr fiebern die Fans auf die Kaisermania zu. Auch 2024 werden zu der großen Schlager-Party vor der einzigartigen Kulisse der Dresdner Altstadt wieder Tausende Fans erwartet. Um auf der Bühne wieder in Top-Form zu sein, will Roland Kaiser Anfang des Jahres erstmal den Akku wieder volltanken.

Deshalb verabschiedet sich Roland Kaiser zunächst einmal von seinen Fans für unbestimmte Zeit. Der 71-Jährige gönnt sich mit seiner Frau eine Auszeit.

Roland Kaiser: „Wir sind dann mal weg“

„Wir sind dann mal weg… bis bald!“ schreibt Roland Kaiser zu einer Foto-Strecke auf seinem Instagram-Kanal. Dazu postet der Schlager-Star einen Kreuzfahrt-Emoji, eine Welle, ein weißes Herz und eine Sonne – mehr nicht. Auf dem Bild steht der 71-Jährige Arm in Arm mit seiner Frau Sylvia offenbar an einem Flughafen und kriegt das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht. Die Vorfreude auf einen gemeinsamen Urlaub ist ihm regelrecht anzusehen.

Noch steht das Ehe-Paar in dicken Mänteln und mit Schal da, doch die Emojis deuten an, dass es seine Reise in wärmere Gefilde führen könnte – womöglich mit dem Schiff. Denn auf dem dritten Bild der Fotostrecke ist ein Modell der R.M.S. Caronia zu sehen. Gut möglich, dass sich die beiden eine Kreuzfahrt-Traumreise gönnen. Genau verraten zu wollen, wo es im Urlaub hingeht, scheint Roland Kaiser noch nicht – auch nicht, wie lange er weg sein wird.

Fans staunen nicht schlecht

Betrachtet man jedoch das zweite Bild, dann könnte man glauben, der Schlager-Star und seine Liebste kommen vor Beginn der Kaisermania im Juli gar nicht mehr wieder. Es wird nämlich mit schwerem Gepäck gereist. Das Flughafenpersonal bringt stolze zehn Reisekoffer zum Flieger. Bei dem Anblick geraten auch die Fans ins Schmunzeln.

Hier ein paar Reaktionen: