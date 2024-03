Roland Kaiser gesteht: „Da bin ich manchmal nicht gerecht“

Er ist aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken: Roland Kaiser hat sich über die Jahre zur absoluten Legende gemacht. Mit Liedern wie „Warum hast du nicht Nein gesagt?“ oder „Santa Maria“ begeistert er seine zahlreichen Fans immer wieder aufs Neue. Vor allem abseits der Bühne ist der 71-Jährige für seine offene und herzliche Art bekannt.

Doch wie sieht es mit schlechten Eigenschaften aus?

Roland Kaiser über seine Schwächen

Seit Jahren beherrscht Roland Kaiser die Bühnen des Landes und empfängt sein Publikum stets mit einem breiten Grinsen. Doch wie sieht es im Privatleben des Schlagerstars aus? In einem Interview mit „t-online“ spricht der Sänger offen über seine Marotten.

Dort heißt es: „Bei bestimmten Dingen bin ich ungeduldig und manchmal verlange ich Menschen zu viel ab, weil ich meine, die müssen das genauso machen wie ich. Da bin ich manchmal nicht gerecht. Aber im Prinzip bin ich schon ein recht leidlicher Mitmensch. Mit mir kann man gut auskommen.“ Doch eine Sache macht ihn dann doch ab und an mal so richtig sauer, sodass er auch mal ungemütlich werden kann.

Roland Kaiser: HIER hört der Spaß auf

Seine Fans kennen ihn stets gut gelaunt und herzlich. So gibt er sich zumindest bei seinen TV-Auftritten und Konzerten. Doch es gibt etwas, was ihn am Ende des Tages tierisch ärgert. Da können die Pferde selbst mit einem Kaiser mal durchgehen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Also wenn der FC Bayern verliert, dann bin ich sauer. Als Fußballfan lässt das alles in mir hochkochen. Da halten meine Kinder dann lieber Abstand zu mir“, erzählt Roland Kaiser gegenüber „t-online“. Wer hätte das bloß gedacht?