Roland Kaiser: Sein neuer Song hat es in sich – „Er fragt ja nur“

Roland Kaiser ist als Gentleman der alten Schule bekannt. Der 70-Jährige tritt bis heute im stilvollen Anzug auf und scheint immer die richtige Wortwahl zu treffen.

Doch auf seinem neuen Album „Perspektiven“ wird es plötzlich pikant in den Liedzeilen von Roland Kaiser.

Roland Kaiser: DIESER Song hat es in sich

Dass Roland Kaiser gerne über schöne Frauen singt, ist kein Geheimnis. Kaum eine Emotion bewegt die Schlagermusik so sehr wie die große Liebe.

Auf seinem neuen Album, das am 2. September erschienen ist, geht der Kaiser dann aber richtig in die Vollen. Das Lied „Du, deine Freundin und ich“ sorgt für Diskussionsstoff. In dem Text singt der Schlagerstar offenbar über einen Dreier.

Das ist Roland Kaiser:

Sein echter Name lautet Roland Keiler

Den Durchbruch als Roland Kaiser hatte der Schlagerstar 1980 mit dem Song „Santa Maria“

Seit 1996 ist er mit seiner dritten Frau Silvia verheiratet – das Paar lebt in Münster

Roland Kaiser hat drei leibliche Kinder und einen Stiefsohn

40 Jahre nach „Manchmal möchte ich schon mit dir“: Roland Kaiser spricht Klartext

In der aktuellen Oktober-Ausgabe des „Playboys“ erklärt Roland Kaiser, was es mit diesem anzüglichen Song auf sich hat: „Ich weiß natürlich, dass jetzt viele Leute sagen werden: ‚Spinnt der jetzt, mit zwei Frauen, hallo?‘ Das ist eine freche, lustige Geschichte, die auch nicht aufgelöst wird. Er fragt ja nur – und bekommt nicht einmal eine Antwort in dem Lied.“

Tatsächlich heißt es in dem Songtext lediglich: „Du, deine Freundin und ich machen was zusammen und alles steht in Flammen. Du, deine Freundin und ich können uns doch mal küssen. Das muss ja keiner wissen. Das Dominante, das Unbekannte und unser Spielfeld endlos weit. Lassen’s geschehen, lassen uns gehen – ohne einen Hauch Verbindlichkeit.“

Dabei ist „Du, deine Freundin und ich“ nicht mal der erste erotisch aufgeladene Song von Roland Kaiser. Als er vor 40 Jahren den Kult-Hit „Manchmal möchte ich schon mit dir“ herausgebracht hat, gab es Welle der Empörung. Das Lied handelt von der Versuchung, mit der Frau eines guten Freundes eine Affäre zu beginnen und dies aus Vernunftsgründen doch zu vermeiden.

Im „Playboy“-Interview beteuert Roland Kaiser nun 40 Jahre später, dass er selbstverständlich niemals fremdgehen würde. „Aber ich mache es ja auch nicht, ich will nur“, erklärt er die Motivation hinter „Manchmal möchte ich schon mit dir“.

Mit dieser Andeutung zu spielen, bereitet Roland Kaiser noch heute große Freude. „Und in diesem Lied [‚Du, deine Freundin und ich‘, Anm.d.Red.] fragt halt jemand, ob es eventuell mit beiden Frauen möglich ist. Das ist einfach eine Situation, die passieren kann und die unterhaltsam ist, aber es gibt keine Auflösung dieser Geschichte. Das Lied macht mir in jedem Fall viel Spaß“, so der 70-Jährige.