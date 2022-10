Roland Kaiser mit deutlichen Worten: „Das ist die nackte Wahrheit“

Er ist DER Grandseigneur des deutschen Schlagers: Roland Kaiser. Seinen Durchbruch feierte der Mann, der mit Nachnamen eigentlich Keiler heißt, Anfang der 1980er-Jahre mit dem Song „Santa Maria“. Etliche Hits sollten seitdem folgen.

Einer davon: „Gegen die Liebe kommt man nicht an“. Dabei stammt der Song streng genommen gar nicht aus der Feder von Roland Kaiser, wie er nun bei Instagram verriet. „’Gegen die Liebe kommt man nicht an‘, das ist die nackte Wahrheit einfach. Dieses Lied hat mir Maite Kelly angeboten, die das mit zwei jungen Autoren geschrieben hat“, berichtet der Schlagerstar.

Roland Kaiser verrät die ganze Wahrheit

Kaiser weiter: „Ich war von Anfang an begeistert von dem Lied, weil es einfach so klar und deutlich die Wahrheit sagt. Gegen Gefühle hast du keine Chance. Deswegen hat mir das so gut gefallen.“ Gut gefallen dürfte Roland Kaiser aber auch, dass er ab dem 28. Oktober 2022 endlich wieder auf der Bühne stehen darf.

So startet der Sänger in Magdeburg seine große „Perspektiven“-Tour, die ihn 2022 unter anderem auch noch nach Düsseldorf (20. November 2022), Hamburg (3. November 2022) und Erfurt (10. November 2022) führen wird.

Weiter geht es dann im kommenden Jahr. 2023 dürfen sich dann unter anderem noch die Fans in Braunschweig (12. Februar 2023), Oberhausen (3. März 2023) und Dortmund (5. März 2023) auf den Kaiser freuen. Wir dürfen also gespannt sein, was der 70-Jährige sich so für seine Fans überlegt hat.

Die Fans jedenfalls sind schon ganz aufgeregt. „Ich freue mich schon soooo sehr auf die Tournee! Ihr seid echt klasse, alle miteinander“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ich glaub es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Endlich. Ich freu mich so auf euch. Bis bald.“