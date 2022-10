Roland Kaiser: Schlagerstar bringt endlich Licht ins Dunkel

Jetzt dürfen es alle erfahren! Roland Kaiser hat vor mehr als einen Monat sein bereits 28. Album auf den Markt gebracht. „Perspektiven“ heißt die neue Platte, die der Sänger bald schon auf seiner neuen Arena-Tour live vorstellen wird.

Nun hat Roland Kaiser auch verraten, was genau der Grund für den Titel des Albums ist.

Roland Kaiser: Endlich! Schlagerstar verrät Geheimnis zum Album

Auf Instagram hat der 70-Jährige jetzt ein Video hochgeladen, in dem er eine offizielle Erklärung abgibt. „Ich habe den Titel Perspektiven gewählt, weil ich einfach glaube, dass man im gewissen Alter auch mal die Perspektiven aufs Lebens beschreiben kann“, beginnt Roland Kaiser seine Worte. Und weiter: „Und finde, für dieses Album, weil wir so unterschiedliche Betrachtungspunkte einnehmen, der richtige Titel war.“

Roland Kaiser verrät es endlich! Foto: IMAGO / Harald Deubert

Erfolg hat der Schlagersänger damit zumindest sehr. Nach der Veröffentlichung am 2. September 2022 stürmte „Perspektiven“ die Chartspitze – erstmals wieder nach 41 Jahren! Insgesamt zwei Mal in seiner Karriere schaffte es ein Album von ihm auf die Pole Position der Charts.

Drei Infos über Roland Kaiser:

Sein echter Name lautet Roland Keiler

Seinen Durchbruch als Roland Kaiser hatte der Schlagerstar 1980 mit dem Song „Santa Maria“

Seit 1996 ist er mit seiner dritten Frau Silvia verheiratet – das Paar lebt zusammen in Münster

Noch in diesem Monat will Roland Kaiser mit „Perspektiven“ auf Tour gehen. Schon am 28. Oktober geht es los. Bis zum 17.03.2023 wird er in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf der Bühne stehen. Unter anderem in Magdeburg (28.10.), Hamburg (3.11.), Hannover (4.11.), Erfurt (10.11.), Berlin (11.11.), Halle/Westfalen (18.11.), Düsseldorf (20.11.), Wien (27.11.), Oberhausen (3.03.), Köln (5.03.), Dortmund (5.03.) und Zürich (17.03.).

Roland Kaiser kann es kaum noch erwarten: „Ich blicke vorfreudig auf die vielen neuen Eindrücke und Erlebnisse mit meiner Band, Crew und natürlich mit Euch allen!“

