Roland Kaiser in Mönchengladbach: Frau geht nach 35 Jahren wieder zum Konzert – ihr Fazit ist eindeutig

Er ist einfach der Kaiser. Und das nicht nur wegen seines Nachnamens. Das Lächeln, das ehrwürdige Auftreten, sein Umgang mit den Menschen. Roland Kaiser ist eine Legende. Seit seinem Durchbruch im Jahr 1980 schaffte es der 71-Jährige von Jahr zu Jahr mehr Fans zu begeistern.

Seine Konzerte sind Kult. Die Kaisermania-Auftritte, die Roland Kaiser jedes Jahr am Dresdner Elbufer spielt, sind zu wahren Pilgerstätten seiner Fans geworden. Und auch in Mönchengladbach wusste der Gentleman des deutschen Schlagers zu überzeugen. Darauf lassen zumindest die Aussagen seiner Fans schließen. Die überschlagen sich bei Facebook nämlich geradezu mit Superlativen.

Roland Kaiser begeistert bei Konzert in Mönchengladbach

So teilte der Sänger ein Bild seines Auftrittes am Samstagabend (17. Juni 2023) im Mönchengladbacher Sparkassenpark. Wir sehen den Kaiser in einer für ihn typischen Pose, die Arme weit geöffnet, der blaue Dreiteiler leuchtet im Licht der Schweinwerfer, Zahnpastalächeln. „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, vielen Dank, Mönchengladbach! Es war meiner Band und mir eine Ehre! Herzlichen Dank an Euch alle für zwei wunderbare, stimmungsvolle Open-Airs in den letzten zwei Tagen“, schreibt Kaiser dazu.

Und spricht seinen Fans aus der Seele. „Es war ein mega schönes Open-Air-Konzert. Vielen lieben Dank Roland Kaiser und Band für diese tolle Show. Stimmung super und Wetter der absolute Wahnsinn“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Heute Nacht spielen wir wieder erste Liga. Das war ganz groß. Roland in Mönchengladbach. Besser als Borussia Mönchengladbach auf Platz 10 in der 1. Liga.“

Während ein Dritter jubelt: „Lieber Roland Kaiser, danke für ein tolles Konzert in Mönchengladbach mit 2,5 Stunden Live-Musik vom Feinsten, tolle Musiker und Sänger! Es war uns ein Fest.“ Ein Fest war es auch für eine Dame, die zum ersten Mal vor 35 Jahren auf einem Konzert des Schlagerstars war. Ihr Fazit fiel eindeutig aus: „Lieber Roland, vor circa 35 Jahren war ich mit meiner Freundin zum ersten Mal auf einem deiner Konzerte. Heute waren wir wieder da und ich muss sagen: MEGA!“ Das hört der Kaiser doch sicher gerne. Wusstest du, dass der Kaiser mittlerweile sogar seine eigenen Geldscheine hat? Hier der Beweis.