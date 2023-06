Roland Kaiser: „Achtung!“ – Schlager-Star warnt schon mal vor

Seine Lieder haben Kult-Status bei Schlager-Fans und seine Konzerte sind heiß begehrt. Kein Wunder also, dass Roland Kaiser regelmäßig unterwegs ist und in ausverkauften Hallen spielt. Wobei die Indoor-Saison gerade pausiert, denn der Schlagersänger ist mit seiner neusten Tour in 2023 in Outdoor-Spielstätten zu Gast.

News rund um seine Person teilt Roland Kaiser gerne mal mit seinen Fans auf Instagram. Hier sprach er am Montag (12. Juni) für seine Anhänger jetzt auch eine überraschende Warnung aus. Wobei die mit einem Augenzwinkern anzunehmen ist.

Roland Kaiser „warnt“ Fans

Sich auf seinem Erfolg ausruhen, dafür ist Roland Kaiser nicht bekannt. Auch im Alter von 71 Jahren überrascht er seine Fans immer noch regelmäßig mit neuer Musik und gerne auch mit dem dazu passenden Musikvideo.

Und genau davon war gerade wieder eins in der Mache. Was er davon hält, zeigte er jetzt in seiner Instagram-Story, in der er schrieb: „Achtung! Ohrwurm-Gefahr!“ Es ist eine eindeutige Warnung an seine Fans, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte, wie nachfolgend zu sehen ist. Denn der Sänger hat sich selbst bereits ‚angesteckt‘.

Schlager-Star macht Ankündigung

Singend geht er durch die Kulissen seines Videosets und singt A cappella den Liedtext zu einem neuen Song. Anschließend entwischt ihm ein „Mein Gott“. Dass er den Ohrwurm zu seinem eigenen Lied nicht mehr los wird, scheint ihn durchaus zu beschäftigen.

Unter einem Video auf seinem Instagram-Kanal erklärt er dann nochmal genauer worum es geht: „Ich stimme mich schon einmal stimmlich auf diesen Freitag (16. Juni) und die Veröffentlichung von ‚Gut, dass ihr da seid‘ ein. Nach 10 Stunden Videodreh war der Ohrwurm garantiert.“

Mehr News:

Und seine Fans? Die flippen aus vor Begeisterung. Denn nicht nur, dass die Vorfreude auf einen neuen Song von Roland Kaiser riesig ist, auch seine Stimme mal ganz ohne Hintergrundmusik zu hören, gefällt seinen Fans. Wer weiß, ob sich der Schlager-Star nicht auch mal zu einem A-Capella-Auftritt auf der großen Bühne hinreißen lässt.