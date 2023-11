Roland Kaiser kann sein Glück kaum fassen – „Schönste Momente des Jahres“

Er ist DER Schlagerstar Deutschlands und sein Name ist Programm: Roland Kaiser hat einen gewissen Kult-Status erreicht. Mit seinem Hit „Santa Maria“ und „Warum hast du nicht nein gesagt“ begeistert der Sänger ein Millionenpublikum, die Lieder gehören zu den meistverkauften Schlagersongs Deutschlands.

Auch mit seinen stolzen 71 Jahren ist Kaiser weit davon entfernt, in Rente zu gehen, der Sänger gastiert mit seiner „50 Jahre – 50 Hits“ Tour im kommenden Jahr auf den Bühnen Deutschlands und Österreichs. Wie auch viele weitere Musiker lässt es sich auch Roland Kaiser nicht nehmen, ein Weihnachtsalbum zu veröffentlichen. In einem neuen Post macht der Sänger nun eine Ankündigung, die seine Fans in Vorfreude versetzt.

Roland Kaiser mit großer Ankündigung

Es ist nicht mehr lang, bis offiziell die Weihnachtszeit beginnt. Zu einem besinnlichen Weihnachtsfest gehört neben Lebkuchen und Lichterketten auch die passende Weihnachtsmusik. Genau das dachte sich wohl auch Schlagerstar Roland Kaiser und veröffentlicht ein Weihnachtsalbum namens „Goldene Weihnachtszeit“. Die Reaktionen seiner Fans waren eindeutig, die Stimme von Kaiser an Weihnachten zu hören, scheint genau den Wünschen seiner Fans zu entsprechen. Kaisers neueste Ankündigung entfacht die Euphorie seiner Follower nun erneut.

Der neuste Instagram-Post des Schlagerstars verrät die Zusammenarbeit mit drei Musikern für sein neues Album. Kaiser schreibt: „Für mich gehört die Weihnachtszeit zu den schönsten Momenten des Jahres, denn sie vereint so viele verschiedene Facetten. Das Feierliche, das Entspannte und Besinnliche – all das macht diese Zeit so besonders. Aber vor allem ist es die Zeit für Familie und Freunde. Ich bin dankbar, dass so viele befreundete Künstlerinnen und Künstler Lust hatten, Weihnachten musikalisch mit mir zu feiern. Danke an Michelle Hunziker, Melissa Naschenweng, Till Brönner und Nana Mouskouri für die tolle Zusammenarbeit auf meinem neuen Album!“

Ergänzend zu der großen Ankündigung teilt Kaiser gemeinsame Fotos mit den Künstlern in seinem Tonstudio.

Die Fans des Schlagerstars sind vor Freude ganz außer sich. Ein Follower kommentiert den Beitrag von Kaiser mit den Worten: „Bis jetzt schon das Beste, lass mich überraschen, was alles noch kommt. Weiter so lieber Roland, lass noch viel neues hören“ und ein weiterer Musikfan schreibt: „Tolle Partner haben Sie dabei. Ich werde diese CD sehr gerne kaufen und freue mich schon!“ Die Fans des Sängers können die Veröffentlichung des Albums scheinbar kaum erwarten.

Ob der Schlagerstar noch weitere Weihnachtsüberraschungen parat hat, bleibt abzuwarten. Die Weihnachtszeit wird durch das Album von Roland Kaiser sicherlich noch ein wenig festlicher werden.