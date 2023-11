Pietro Lombardi spricht Klartext – Zieht er bald ins „Sommerhaus“ ein?

Mit seiner charmanten und leicht tollpatschigen Art begeisterte Pietro Lombardi seine Fans bereits bei seiner Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011. Den Siegerpokal nahm der mittlerweile 31-Jährige mit nach Hause und baute sich eine beeindruckende Karriere auf.

Mit Songs wie „Phänomenal“ und „Cinderella“ feierte Lombardi große Erfolge und auch als Influencer versorgt der Musiker seine zwei Millionen Follower stets mit Updates. Als Familienvater macht Lombardi ebenfalls eine gute Figur und kümmert sich liebevoll um Söhnchen Alessio, den er gemeinsam mit Ex-Frau Sarah Engels bekam, und Söhnchen Leano, der aus Lombardis aktueller Beziehung mit Laura Maria Rypa hervorging.

Doch den Fans des Sängers brannte eine Frage auf der Seele, der sich der „DSDS“-Sieger nun stellte.

Wird Pietro Lombardi der neuste Reality-TV-Star?

Das RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ sorgt momentan für Aufruhe. Neben verbaler kam es zuletzt auch zu körperlicher Gewalt, die Situation scheint zu eskalieren. Die Show lässt die Herzen aller Reality-TV-Fans dennoch höher schlagen. Kein Wunder also, dass auch die Fans von Sänger Pietro Lombardi von einer Teilnahme ihres Idols an ihrer Lieblingssendung träumen. In einer Fragerunde auf Instagram stellte sich Lombardi nun den Fragen seiner Fans. Neben solchen zu seinem Söhnchen Alessio und seinem neuen Song „Mein Weg“, interessierte die Fans vor allem ein Thema.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Ein Fan formulierte die Frage: „Würdest du mit Laura ins Sommerhaus ziehen?“ Die Antwort von Lombardi lässt darauf schließen, dass auch er sich schonmal Gedanken um eine Teilnahme in einem Reality-TV-Format gemacht hat. Das Ergebnis seiner Überlegungen teilt er nun mit seinen Followern und schreibt: „Nichtmal für 5 Millionen Euro würde ich da rein gehen. Aber ne lustige Unterhaltungssendung ist es trotzdem.“ Bei dieser Antwort des Sängers scheint es keinen Verhandlungsspielraum zu geben.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Pietro Lombardi steht bereits ganz oben auf der Karriereleiter, eine Teilnahme an einem Reality-TV-Format scheint zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht notwendig zu sein.