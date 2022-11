Roland Kaiser: Fans sind fassungslos – „Einfach nur krank“

Er ist einer der größten Stars im deutschen Schlager: Roland Kaiser. Mit Songs wie „Santa Maria“, „Alles was du willst“ oder „Sag mir wann“ begeistert der 70-Jährige Hunderttausende Fans. Das war auch in diesem Jahr bei der berühmten „Kaisermania“ am Dresdner Elbufer nicht anders.

Mit gleich sechs restlos ausverkauften Konzerten begeisterte der Altmeister des Schlagers seine Fans. Über 70.000 Menschen strömten im Sommer bei bestem Wetter an die Elbe. Ganz so viele werden es 2023 nicht. Lediglich vier Mal wird der Kaiser am Elbufer spielen (28. Juli, 29. Juli, 4. August und 5. August 2023). Wer jetzt aber denkt, er könnte sich noch schnell ein Ticket kaufen, der irrt.

Roland Kaiser freut sich über eine ausverkaufte „Kaisermania“

Denn die Karten für die „Kaisermania“-Konzerte waren in Windeseile ausverkauft. Keine halbe Stunde lief der Vorverkauf am Freitagmorgen, da waren auch schon alle Tickets weg. „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, mich erreichte vorhin die Nachricht, dass die Kaisermania-Termine für 2023 ausverkauft sind! Ich bin sprachlos und vollkommen überwältigt. Wieder einmal zeigt Ihr alle mir, wie unendlich groß Eure Treue und Euer Vertrauen ist. Das macht mich demütig und dankbar“, schrieb Roland Kaiser kurz darauf sichtlich glücklich auf Instagram.

Einige Fans jedoch waren weniger gut gelaunt. „Es macht mich sehr traurig und auch wütend, dass Menschen, die arbeiten gehen, keine Chance haben dabei zu sein. Ich kann mir nicht freinehmen und mich vor den PC setzen und zu versuchen Karten zu bekommen. Man sollte da andere Möglichkeiten finden, so macht es definitiv keinen Spaß“, schreibt beispielsweise ein sichtlich enttäuschte Kaiser-Anhängerin.

Und eine andere ergänzt: „Genau so ist es seit Jahren! Einfach nur krank. Gibt es da draußen noch Leute, die arbeiten müssen?“ Und ein weiterer Fan schreibt traurig: „Ich habe leider keine ergattern können.“ Wer es nicht zur „Kaisermania“ schafft, muss aber nicht traurig sein. Im Februar und März stehen noch einige Konzerte von Roland Kaiser an. Unter anderem in Dortmund (5. März 2023), in Oberhausen (3. März) oder auch in Braunschweig (12. Februar 2023). Für die Konzerte gibt es auch noch Tickets.