Giovanni Zarrella: Am Morgen nach seiner ZDF-Show platzt die Nachricht rein

Wenn Giovanni Zarrella zur Samstagabendshow lädt, ist musikalisch einiges geboten – und auch quotentechnisch gibt es selten Grund zur Sorge. So war es auch diesmal, als der Entertainer am 3. Mai mit Stars wie Beatrice Egli, Roland Kaiser, Thomas Anders und Lou Bega gemeinsam in den Mai tanzte.

Das Publikum dankte es ihm mit stabilen Einschaltzahlen, auch wenn ein kleiner Rückgang gegenüber den vergangenen Shows zu erkennen ist.

Giovanni Zarrella: Nach seiner ZDF-Show steht es fest

Insgesamt verfolgten 2,81 Millionen Zuschauer Giovanni Zarrellas dreistündige Show im ZDF. Ein solider Wert, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Im Februar waren es noch knapp 3 Millionen, im Oktober 2023 sogar 3,15 Millionen. Zwar verpasste die aktuelle Ausgabe damit die bisherigen Bestwerte, doch nach dem Quotentief vom 21. September 2024 (2,73 Millionen) zeigt der Trend wieder nach oben. Der Marktanteil lag bei guten 13,6 Prozent. Etwas zurückhaltender sah es jedoch beim jüngeren Publikum aus.

Giovanni Zarrella: Rückgang bei den Jüngeren

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 290.000 Menschen ein, was einem Marktanteil von 7,2 Prozent entspricht. Die Zahlen bleiben damit zwar hinter den Rekorden zurück, zeigen aber: Die „Giovanni Zarrella Show“ hat ihren festen Platz im Samstagabendprogramm, auch wenn sich der Abstand zur jungen Zielgruppe nicht ganz schließen ließ.

Übrigens: Noch besser schnitt der Spartensender ZDFinfo ab. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr ZDFinfo nämlich überraschend einen höheren Tagesmarktanteil ein als das Hauptprogramm. Während das ZDF im Schnitt 5,5 Prozent erzielte, verbuchte ZDFinfo über den gesamten Tag hinweg 5,6 Prozent – und dürfte damit zugleich eine neue Allzeit-Bestmarke aufgestellt haben.