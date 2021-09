Roland Kaiser: Schlager-Star wird emotional – „Immer noch kaum fassbar“

Roland Kaiser spielte am Freitag in Riesa.

Schlager-Star Roland Kaiser hat in all den Jahren, in denen er schon auf der Bühne stand, schon so einiges erlebt. Doch so etwas wie die Coronapandemie hat wohl selbst der erfahrende Sänger noch nicht mitmachen müssen.

Konzerte wurden abgesagt, Tourneen verschoben, der direkte Kontakt zu Fans war von jetzt auf gleich unmöglich geworden. Eine schwere Zeit auch für Roland Kaiser.

Roland Kaiser: Das Warten hat ein Ende

Umso schöner, dass es nunmehr so langsam wieder losgeht. Am Freitag spielte der 69-Jährige in Riesa sein erstes Konzert der neuen Tournee nach einer gefühlten Ewigkeit. Und auch danach konnte Roland Kaiser sein Glück noch kaum fassen.

Das ist Roland Kaiser:

Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 in Berlin als Ronald Keiler geboren

Seinen Durchbruch hatte Roland Kaiser mit dem Song 'Santa Maria'

Roland Kaiser schrieb schon Songs für Peter Maffay, Nana Mouskouri oder Karat

Mit Maite Kelly feierte Roland Kaiser zuletzt große Erfolge

Auf Instagram schreibt der Sänger: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, der heutige erste Arena-Konzert-Abend in Riesa war für mein gesamtes Team, meine Band und mich unglaublich bewegend und mit vielen Emotionen verbunden. Es ist für uns alle gerade immer noch kaum fassbar, dass wir nun tatsächlich sagen können: Wir sind wieder auf großer Arena-Tournee! Die Energie und Begeisterung von Euch allen ist ein großes Geschenk! Wir haben Euch sehr vermisst!“

Roland Kaiser: Die Fans haben ihn vermisst

Vermisst haben ihn wohl auch seine Fans. So schreibt eine Anhängerin bei Instagram: „Ich freue mich auch, dass du endlich wieder auf Tour bist und überall da Konzerte geben kannst, wo du möchtest. Ich warte sowohl in Köln als auch in Dortmund auf deine Band und dich und auf die Glücksgefühle, die endlich wieder machbar sind. Ich fiebere all dem wahrscheinlich genauso entgegen wie du.“ Und ein anderer fügt an: „Kann ich nur unterstreichen, war ein superschöner Abend. Das lange Warten wurde belohnt.“

