Roland Kaiser: Mega-Konzert in Berlin – doch Anhänger finden Haar in der Suppe

Er ist der Gentleman des deutschen Schlagers und einer der größten Stars der Branche noch dazu: Roland Kaiser. Im kommenden Jahr feiert der 71-Jährige sein 50. Bühnenjubiläum. Das heißt jedoch nicht, dass es der Kaiser nicht auch in diesem Jahr noch krachen lassen würde.

So wie beispielsweise am Samstag (26. August) in Berlin. 22.000 Menschen waren gekommen, um zusammen mit Roland Kaiser in der legendären Waldbühne einen grandiosen Abend zu feiern. Und hier, wo einen Tag zuvor noch Sarah Connor ihre Lieder gesungen hatte, sollte auch der Schlagerstar einen berauschenden Auftritt hinlegen.

Roland Kaiser begeistert auf der Berliner Waldbühne

Zweieinhalb Stunden lang, fegte der 71-Jährige über die Bühne, vor der schon vor Konzertbeginn La-Ola-Wellen daher rauschten, wie die „BZ“ berichtete. Und auch die Song-Auswahl … sie ließ keine Wünsche offen. Ob „Dich zu lieben“, „Es ist alles ok“ oder legendäre Gassenhauer wie „Santa Maria“, der Kaiser weiß, was seine Fans wollen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und so fiel auch das Feedback bei Instagram phänomenal bis euphorisch aus. „Was haben wir heute in dieser Sommernacht getanzt, gefeiert und gesungen. Es war traumhaft und wir sind völlig heiser zu Hause angekommen“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin bei Instagram. Eine weitere ergänzt: „Es war ein so toller, aufregender Abend. Da hat sich die 600 km Anreise auf jeden Fall gelohnt. Roland, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bleib gesund und begeister uns noch lange mit deinen Liedern.“ Und eine dritte jubelt: „Vielen Dank für einen grandiosen Abend. Ich bin wieder mega geflasht und freue mich schon auf nächstes Jahr. Gott sei Dank, haben wir schon Karten. Rundherum einfach nur Klasse.“

Die leere Waldbühne in Berlin. Foto: IMAGO / Sabine Gudath

Mehr Nachrichten:

Doch es gab auch Anhänger, die ein Haar in der Kaiserlichen Suppe fanden. So wirkten die zahlreichen Treppen der Waldbühne scheinbar auf einige Fans recht bedrohlich. „Es war so schön… ich bin fix und alle. Bessere Stimmung als im schönen Dresden, einziges Manko der Waldbühne: die verflixte Treppe! Dass da noch niemand zu Schaden gekommen ist, ist mir wirklich ein Rätsel“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein weiterer ergänzt: „Ja, die Treppen sind wirklich ein Graus. Eine Frau ist uns gestern Abend Gott sei Dank in die Arme gefallen, von oben nach unten. Wären wir nicht gewesen, wäre sie mit Sicherheit böse gefallen.“