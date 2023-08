Roland Kaiser: Reporter berichtet von der Kaisermania – hinter ihm spielen sich abenteuerliche Szenen ab

Die Kaisermania ist jedes Jahr aufs Neue DAS Highlight für jeden Roland-Kaiser-Fan. Idyllisch am Dresdner Elbufer gelegen, mit Blick auf Frauenkirche und Altstadt, spielt der Gentleman des deutschen Schlagers hier vor einer wahrlich atemberaubenden Kulisse.

Klar, dass der Run auf die Tickets jedes Jahr enorm ist. Und wer sich glücklich schätzen darf, eine der begehrten Karten sein Eigen zu nennen, der will natürlich auch ganz vorne mit dabei sein. Auch wenn das mitunter skurrile Züge annimmt, wie in der Vorberichterstattung des Senders MDR zum Kaisermania-Konzert zu sehen ist.

Roland Kaiser spielt Kaisermania-Konzert in Dresden

Da berichtete Moderator Peter Heller von der Tore-Öffnung der Kaisermania. Doch während der TV-Mann ganz entspannt moderiert, scheinen hinter ihm die Fans durchzudrehen. Da sprinten Kaiser-Fans jeden Alters an dem MDR-Reporter vorbei, rennen sich fast gegenseitig über den Haufen, nur um möglichst ganz nah bei ihrem Roland Kaiser zu sein.

Peter Heller wiederum nimmt es mit Humor, fast wie bei einer Sport-Veranstaltung kommentiert er den Einlauf der Kaiser-Ultras, die teils stundenlang vor den Toren gewartet hatten, um am Ende möglichst ganz vorne zu stehen.

Der Run auf die besten Plätze

„Vor wenigen Augenblicken wurden hier die Tore geöffnet. Man sieht, die Fans strömen jetzt hier in großen Gruppen aufs Gelände und wollen sich natürlich die besten Plätze hier bei der Kaisermania 2023 sichern. Also hier ist schon richtig was los. Die Stimmung ist richtig gut. Wir können uns ja mal ein Stück herumdrehen“, berichtet der MDR-Mann, während neben ihm ein älterer Mann vorbeisprintet, der sich extra in Sportklamotten geworfen hatte, um beim Run auf die besten Plätze ganz vorne mit dabei zu sein.

Geschafft hat er es trotzdem nicht. So waren die ersten Reihen schon besetzt, als er erst auf die Zielgerade einbog. Einen guten Blick auf das Konzert von Roland Kaiser dürfte aber trotzdem haben. Der ist nämlich auf dem Gelände am Dresdner Elbufer von jedem Platz gegeben.

