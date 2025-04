Roland Kaiser: Jetzt ist es offiziell – „Geht direkt mitten ins Herz“

Darauf haben seine Fans gewartet! Roland Kaiser ist mit einem neuen Video zurück in der Musikwelt. Der Song dazu ist eine Hommage an die tote Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (55⁺). Die Musikerin verstarb Mitte März und hinterlässt immer noch tiefe Narben bei ihren Fans.

Schlagerlegende Roland Kaiser hat ihren wohl bekanntesten und 2004 aufgenommenen Hit „Liebe ist alles“ noch einmal neu aufgelegt und auf seinem neuesten Album „Marathon“ anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums veröffentlicht. Die Idee dazu kam noch vor ihrem Tod.

Jetzt dürfen sich seine Fans über das Video dazu freuen.

Roland Kaiser hat es öffentlich gemacht

Bereits kurz zuvor hatte es der Sänger angekündigt, nun ist es so weit: Das Video zum Song „Liebe ist alles“ ist ab sofort bei YouTube abrufbar. Für Roland Kaiser ist das Lied nach dem Tod der Sängerin nun besonders bedeutungsvoll.

In einem Instagram-Post vom März schrieb der 72-Jährige bei Instagram: „Als ich mich im letzten Jahr dazu entschied, „Liebe ist alles“ neu aufzunehmen, tauchte ich noch einmal ganz in dieses wunderbare Lied ein. Es steht für AnNas einzigartige Leidenschaft, mit der sie Musik und Emotionen vereinte. Niemand konnte ahnen, dass dieser Song so schnell eine neue Bedeutung bekommen würde.“

Nur wenige Wochen später kommentiert er nun in seinem neuesten Instagram-Post:

„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, das Video zu meinem Song „Liebe ist alles“ ist nun auf YouTube erhältlich! Ich hoffe, dass Euch das Video gefällt und etwas Kraft schenkt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit all den tollen Darstellerinnen und Darstellern im Video zu drehen und ich freue mich sehr über das Endresultat!“

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seine Fans reagieren unter dem YouTube-Video eindeutig. Dort lauten einige Kommentare:

„Einfach nur wunderschön. Für Anna im Himmel“

„Gänsehaut pur… seine Stimme passt super gut. Meine Gedanken sind bei Anna“

„Wow, was für ein wundervolles Video. Das geht direkt mitten ins Herz. Danke, lieber Roland“

„Wunderschön, eine tolle Erinnerung an ANNA“

„Wunderschöner Song und ein ebensolches Video. Für mich besser als das Original.“

„Roland, wunderbar in Szene gesetzt! Wie das Leben eben so spielt. Großartig die Verneigung vor Anna!“

Und ein Fan bringt es schließlich auf den Punkt: „Eine wunderschöne Coverversion des Rosenstolz-Songs! Roland Kaiser schafft es, dem Song eine einzigartige Note zu verleihen, voller Wärme und Herzlichkeit. Liebe ist alles! Mehr brauchen wir nicht, oder?“