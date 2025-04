Roland Kaiser: Nach Tour-Auftakt kann es jeder sehen

Was für ein Auftakt! Am Freitagabend (25. April) rockte Roland Kaiser (72) in Bremen die große Bühne und startete damit offiziell seine große Arena-Tour.

Mit über 20 Konzerten in Deutschland will der Schlager-Kaiser seine Fans zum Staunen bringen. „Wir wollen überraschen“, sagte Roland im „Bild“-Interview vor dem großen Start. Und das hat er geschafft! Die Premiere war ein Feuerwerk der Emotionen und Gänsehautmomente.

Roland Kaiser sorgt für besondere Überraschung

Auf der Setlist? Seine größten Hits – neu arrangiert und frisch wie nie. Plus Songs vom aktuellen Album „Marathon“. Ein ganz besonderer Moment: „Liebe ist alles“, eine Hommage an die verstorbene AnNa R. (†55) von Rosenstolz. „Eine ganz persönliche Verneigung vor ihr und ihrer Kunst“, erklärte Roland dem Boulevard-Blatt.

Doch nicht nur das! Tausende Fans jubelten, als die Schlager-Legende mit einer spektakulären Showbühne überraschte, die ihresgleichen sucht. Kein Wunder, denn die Bühne wurde von den Spezialisten gebaut, die auch für Superstar Adele arbeiten. Da kann man nur staunen!

„Dass wir Euch bei dieser Tournee ein komplett neues Programm und ein außergewöhnliches Bühnen- und Lichtdesign präsentieren können, begeistert mich sehr“, schreibt er dazu auf Instagram. Und weiter: „Mein Team hat ein weiteres, wunderbares Video zusammengestellt, um die ersten Live-Eindrücke für Euch festzuhalten.“

Während Kaiser auf der Bühne Vollgas gibt, läuft auch hinter den Kulissen alles auf Hochtouren. Disziplin und Fitness stehen dabei an der Tagesordnung. „Ich gehe jeden Tag eine Stunde in meinen Fitnessraum – Rudern, Laufband, Krafttraining. Ohne Ausdauer geht das nicht. Denn: Zweieinhalb Stunden Show am Stück – da braucht man Kondition“, so der Sänger.