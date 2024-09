Roland Kaiser: Fans in großer Sorge – „Bitte übernimm dich nicht“

Eigentlich hatten die Fans von Roland Kaiser in letzter Zeit durchaus Grund zur Freude. Erst vor einigen Wochen verkündete der Schlager-Star, dass er auch 2025 wieder auf große Tour gehen wird.

Für die Fans gab es auch direkt die konkreten Daten und die Eröffnung des Ticketverkaufs. Wenig später gab Roland Kaiser dann auch noch bekannt, dass seine Fans sich auf Zusatzkonzerte freuen dürfen. Doch bei manch einem macht sich schnell Sorge breit.

Roland Kaiser macht es offiziell

Die Beliebtheit des Kaisers bricht auch nach 50 Jahren auf der großen Bühne nicht ab. Der Andrang auf die Konzert-Tickets ist wie immer enorm. Aus diesem Grund hat der Schlager-Star aufgestockt und gibt nun mehr Konzerte als geplant.

„Aufgrund der weiterhin hohen Ticketnachfrage haben mein Team und ich entschieden, zwei weitere Konzert-Zusatztermine in Oberhausen (23.05.2025) sowie in Dortmund (28.05.2025) für meine Arena Tournee 2025 für Euch in den Vorverkauf zu geben“, heißt es in dem Instagram-Beitrag. Doch nicht alle Follower freuen sich über diese Ankündigung.

Roland Kaiser: Fans mit deutlichen Worten

Während sich zahlreiche Fans von Roland Kaiser über die zusätzlichen Termine freuen, haben andere hingegen Bedenken. Einige sorgen sich um die körperliche Belastung, welche dieser Konzertmarathon mit sich bringt. „Zweimal vier Konzerte in fünf Tagen. Bitte übernimm dich nicht! Wir hätten dich schon noch gerne länger!“, schreibt ein Fan beispielsweise.

Ein weiterer Follower von Roland Kaiser kommentiert: „Lieber Roland. Bitte denk an deine Gesundheit. Du kannst nicht jedem Fan gerecht werden. Pass gut auf dich auf.“ Wir sind sicher: Der Schlager-Titan weiß schon genau, was er tut.