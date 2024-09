Roland Kaiser ruft Maite Kelly in seine Garderobe – der Rest ist Geschichte

Er gilt als eine der Legenden in der Schlagerwelt und prägte mit seiner musikalischen Karriere Generationen: Roland Kaiser. Wenn der Ausnahmekünstler Songs wie „Santa Maria“, „Joana“, oder „Dich zu lieben“ performt, stehen seine Fans Schlange. Und die dürfen sich seit Jahren über stets neue Hits und Live-Auftritte freuen. Denn auch mit 72 Jahren denkt Kaiser noch lange nicht ans Aufhören!

Während seines beruflichen Werdegangs trat die Schlagerikone allerdings nicht nur als Solo-Künstler auf. Gemeinsame Lieder mit seinen Musiker-Kollegen stehen regelmäßig an der Tagesordnung. So arbeitete er bereits mit Giovanni Zarrella, Nino de Angelo oder Maite Kelly zusammen. Vor allem zu Letzterer pflegt der Kaiser eine ganz besondere Beziehung und sorgt bei ihr nun für eine Achterbahn der Gefühle!

Roland Kaiser sorgt für unvergesslichen Moment

In der Schlagerwelt kommt man an Roland Kaiser nicht vorbei! Er füllt die Konzerthallen mit Leichtigkeit und seine Songs dürfen im Alltag nicht fehlen. Für viele ist er ein Vorbild, zum einen, was seine Musik angeht, aber auch in Bezug auf seine positive Einstellung und Persönlichkeit – seit über 50 Jahren begeistert er die Massen. Bei einem seiner größten Hits, „Warum hast du nicht nein gesagt“ bekam er sogar Unterstützung von Schlagersängerin Maite Kelly.

In der jüngsten Ausgabe der ZDF-Sendung „Die Giovanni Zarrella Show“ (24. August) gaben die beiden nun Seite an Seite ihren Song zum Besten. Doch bevor es zum Auftritt kam, sorgte Roland Kaiser in der Garderobe für einen unvergesslichen Moment.

Roland Kaiser: Schlager-Kollegin traut ihren Augen kaum

„Jetzt hat der Roland mich in seine Garderobe gerufen und wenn der Kaiser ruft, dann bin ich natürlich wie ein Soldat parat“, verrät Maite Kelly in einem Video auf Instagram. Dabei sitzt Kelly bereits auf heißen Kohlen und kann kurze Zeit später kaum glauben, was sie erwartete. Denn Kaiser empfing sie mit einer riesigen Überraschung!

+++Roland Kaiser in Berlin: Fans baff – „Da fehlen einem schon fast die Worte“+++

In den Händen hält er einen Bilderrahmen mit einer Platin-Auszeichnung für sein Album „Perspektiven“, auf dem auch Maite Kelly mit dem gemeinsamen Lied vertreten ist. Doch statt die Ehrung für sich zu behalten, überreicht er sie an Maite Kelly als Zeichen seiner Dankbarkeit für ihre Zusammenarbeit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sichtlich gerührt nimmt Maite Kelly das Geschenk von Roland Kaiser entgegen. „Danke, dass du immer an mich geglaubt hast,“ flüstert sie ergriffen. Ein Moment, der einmal mehr zeigt, wie tief die Verbindung zwischen den beiden Schlagerstars ist.