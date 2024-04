Robert Geiss spricht über sein Testament – wie viel seine Töchter erben, ist kaum zu fassen

Protzige Karren, luxuriöse Yachten oder dicke Villen: Robert Geiss und seine Familie haben alles, wovon man nur träumen kann. Doch auch ein Multi-Millionär ist nicht unsterblich – und so macht sich der 60-Jährige langsam aber sicher Gedanken über sein Testament.

Zusammen mit seiner Frau Carmen hat Robert Geiss zwei Töchter: Shania (19) und Davina (20). Sollte ihr Vater eines Tages nicht mehr leben, dann werden die zwei das Vermögen ihres Vaters erben – und wie viel das tatsächlich ist, ist wirklich kaum zu fassen!

Robert Geiss: Eine Immobilie gibt es auf jeden Fall

Wie die „Bild“ berichtet, setzt sich Robert in der neuesten Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ bei einem Ausflug in die Villa vom verstorbenen Wissenschaftler Alfred Nobel an dessen damaligen Schreibtisch. Und weil Nobel dort sein Testament verfasste, macht sich jetzt auch Robert so seine Gedanken um seinen letzten Willen.

„Einen Grundsatz hab ich ja schon geschrieben. Die Kinder bekommen auf jeden Fall jeder einen Beton-Lutscher (eine Immobilie, Anm. d. Red.). Da kann man relativ lang dran lutschen. Muss mir nur die Farbe noch überlegen. Vielleicht kriegt Shania einen pinken und Davina einen lilanen“, flachst der Unternehmer herum.

So steht es um das Vermögen von Robert Geiss

Doch Papa Robert hat seinen Töchtern wohl weit aus mehr als „nur“ eine Immobilie zu bieten. Geht man nach den Angaben des „Vermögen Magazins“, dann hat Robert eine Gesamtsumme von satten 100 Millionen Euro auf dem Konto! Bedeutet: Seine Töchter bekämen jeweils 50 Millionen Euro!

Wird das Vermögen von Robert nach dem deutschen Recht aufgeteilt, dann steht seinen Töchtern ohnehin ein Pflichtanteil von 25 Millionen zu. Doch der Familienvater hat noch eine andere Idee, wie er seinen Töchtern zu Reichtum verhelfen kann. Er will sie verkuppeln!

Söhne von Spielberg etwas für die Geissen-Töchter?

Plötzlich erblickt Robert die Mega-Yacht von Regisseur Steven Spielberg. Wie alt seine Kinder denn wären, will er wissen. „Ist da einer dabei, den wir gebrauchen können?“ Der jüngste Sohn von Spielberg ist 32 Jahre alt. „Früher wollte Papa nicht, dass wir einen Freund haben. Jetzt will er unbedingt, dass wir einen Freund haben und versucht uns irgendwie rauszukriegen“, erklärt Shania.