Die Geissens: Robert mit neuer Frau gesichtet – „Wenn das Carmen sieht“

Die Geissens sorgen mit ihrer gleichnamigen Show auf RTL2 regelmäßig für Entertainment. Mit seiner Herzensdame Carmen teilt Robert Geiss sein Leben rund um seinen Alltag und seine Familie mit den Töchtern Davina und Shania.

Es scheint dabei so, als leben die Geissens ein perfektes Leben. Doch jetzt zeigt sich der Superreiche auf Instagram mit einer anderen Frau an seiner Seite!

Die Geissens: Robert posiert innig mit anderer Frau

Seit Jahren ist Carmen Geiss DIE Frau an Roberts Seite. Erst im Oktober vergangenen Jahres feierten die beiden ihren 29. Hochzeitstag und teilten den besonderen Tag ausgiebig mit ihren Fans auf Social Media. Und auch wenn sich die Superreichen des Öfteren mal den ein oder anderen Spaß beim Ehepartner erlauben, sind sie doch ein Herz und eine Seele.

Doch jetzt teilt Robert auf seinem Instagram-Account ein Bild, wds so einigen Fans den Atem stocken lässt! Auf dem Foto zeigt sich der RTL2-Star eng umschlungen mit einer anderen Frau. Seine Hand ist dabei locker um ihre Hüfte geschlungen, auch die Unbekannte schmiegt sich an den zweifachen Vater. Ist das etwa eine geplante Stichelei gegen seine Herzensdame Carmen oder doch ein harmloser Post?

Die Geissens-Fans sind sauer: „Schläfst auf der Couch“

Robert selbst versieht das Bild mit vielen Fragezeichen und den Worten: „Nice! Mega Abend. Abwarten, wie der weitergeht.“

+++„Die Geissens“- es ist offiziell: RTL2 verkündet Überraschung+++

Tatsächlich ist die Frau an seiner Seite nicht irgendwer! Es handelt sich um Silwya Klose, Ehefrau des Profi-Fußballers Miroslav Klose. Dass sie den Abend jedoch nicht mit Robert alleine verbrachte, deckte die Spielerfrau in ihrer Instagram-Story auf, zeigte sie dort unter anderem auch mit Carmen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dennoch lässt das Bild bei vielen Fans den Unmut groß werden: „Wenn mein Mann eine andere Frau so um die Hüfte anfasst, kann er gehen!“ oder „Wenn das die Carmen sieht, schläfst du auf der Couch“ sind nur einige der negativen Reaktionen in der Kommentarspalte.

Was Robert wohl dazu veranlasst hat, ein so spekulatives Bild auf seinem Instagram-Account zu posten? Schließlich sind die Geissens echte Medienprofis, zeigen sich in der Öffentlichkeit sonst souverän und professionell. Vielleicht ist das Foto dann doch nur eine harmlose Erinnerung an einen Abend mit Freunden, den Robert Geiss augenscheinlich auch mit Carmen genossen hat.