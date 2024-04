„Die Geissens“- es ist offiziell: RTL2 verkündet Überraschung

Die Geissens gewähren seit Jahren auf RTL2 Einblicke in ihr Leben als Superreiche, sei es in ihrem gleichnamigen Format oder im Spin-off „Davina & Shania – We love Monaco“.

Nun geht die Sendung der beiden Töchter der Kult-Millionäre in eine neue Runde, die sich um ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und Selbstständigkeit dreht.

Die Geissens: Töchter werden erwachsen

Alle Geiss-Fans sollten jetzt ihre Ohren spitzen! Denn die Töchter von Robert und Carmen Geiss bekommen eine neue Staffel. Demnächst steht bei „Davina & Shania – We love Monaco“ „alles im Zeichen des Loslassens und Erwachsenwerdens“, wie RTL2 mitteilt.

Die beiden Geiss-Töchter werden flügge und beziehen sogar eine eigene Wohnung in Monaco. Ob das gut geht? Denn schon in den vorherigen Staffeln sorgten Davina und Shania regelmäßig für Chaos.

Geiss-Töchter: Große Pläne für die Zukunft?

Doch mit dem fortschreitenden Alter steigt auch die Verantwortung der beiden, nachdem sie jetzt ihr Abitur erfolgreich abgeschlossen haben. Doch trotz der Erwartungen ihres Vaters Robert stehen Davina und Shania noch am Anfang ihrer Karrieren. Während Shania vor allem im Kunstbusiness Fuß fassen möchte, ist Davina noch auf der Suche nach ihrer beruflichen Leidenschaft – eins möchten jedoch beide: ihre Eltern stolz machen.

Doch das scheint Papa Robert bereits über die neue Staffel zu sein: Denn die kündigte er begeistert auf seinem Instagram-Account an!

Doch nicht nur der Werdegang der Geiss-Töchter wird beleuchtet. Auch ein Wiedersehen mit den Großeltern Reinhold und Margret steht bevor. Die Eltern von Robert sorgten kürzlich noch bei den Geissens für Aufregung, nachdem Oma Margret eine Bootsfahrt so gar nicht geheuer war und sie eine Sache nach der anderen angekreidet hatte. Ob sie gegenüber ihren Enkelinnen freundlicher gestimmt sind, wird sich bald herausstellen.

Die dritte Staffel von „Davina & Shania – We love Monaco“ startet ab dem 22. April um 21.15 Uhr, direkt nach „Die Geissens“, auf RTL2.