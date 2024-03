„Die Geissens“: Böse Unterstellung von Tochter Shania – „Prostituierte“

Die Geissens sorgen in ihrem gleichnamigen RTL2-Format für gleichermaßen Lacher wie Drama. In der neuen Folge ist jedoch letzteres der Fall. Denn das familiäre Gleichgewicht ist mal wieder aus den Fugen geraten.

„Die Geissens“: Haussegen hängt schief

In der neuen Folge der Kultserie „Die Geissens“ wird ordentlich in der neuen Villa in St. Tropez gebaut und renoviert. Doch nicht nur auf dem Außengelände herrscht Chaos. Auch im Keller möchte Carmen klar Schiff machen und räumt gemeinsam mit ihrer Tochter Shania den Keller aus. Dabei stoßen die beiden auf ein ganz besonderes Fundstück: Carmens Hochzeitskleid.

Damals strebte die Millionärsgattin an ihrem besonderen Tag nach einem ganz außergewöhnlichen Look und schien dabei nur wenig Stoff zu tragen: „Ein Hauch von nichts. Quasi gar nichts“, stellt Carmen nach all den Jahren fest und unterstellt ihrer Tochter, dass sie da nicht reinpassen würde.

„Die Geissens“: Böse Unterstellung von Tochter Shania

Doch während Mutter Carmen immer noch begeistert von ihrem Hochzeitskleid ist, findet Tochter Shania keinen Gefallen daran. Dennoch ist sie sich sicher, in das Outfit reinzupassen: „Mama, das passt mir 100 Prozent!“, lässt die 19-Jährige verlauten.

+++Die Geissens: Drama um Villa – „Wenn das die Nachbarin sieht“+++

Doch eine Sache hält Shania dann doch von der Anprobe ab: Denn das Kleid ist ihr zu freizügig! „Das ziehe ich nicht an, weil ich bin keine Prostituierte“, lästert der Teenager. Carmen zeigt sich genervt von der Aussage ihrer jüngsten Tochter und schießt gleich zurück: „Ich war keine Prostituierte. Bist du bescheuert?“, kontert sie.

„Die Geissens“: Mama Geissen wettet um Hochzeitskleid

Dennoch möchte Carmen das Brautgewand gerne an ihrer Tochter sehen und geht dafür sogar eine Wette ein: „Ich mache mit dir eine Wette, dass du nicht reinpasst. Wie viel? 100 Euro?“

Währenddessen schaut auch Shanias ältere Schwester Davinia im Keller vorbei und prahlt direkt einmal, dass sie das Hochzeitskleid bereits tragen durfte: Ich hatte es schon mal an – mit 14. Und das war knapp, sage ich dir ganz ehrlich.“

Letztendlich schafft es Shania, geschickt aus der Sache herauszukommen. „Ich habe die letzten Tage sehr viel gegessen – also bin ich schwanger“, erklärt die 19-Jährige.