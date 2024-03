Die Geissens: Drama um Villa – „Wenn das die Nachbarin sieht“

Bei den Geissens herrscht nie Stillstand! Auch in der neuen Folge am Montagabend (25.03.) sind die Superreichen mal wieder schwer beschäftigt. Und zwar diesmal mit den Bauarbeiten für die neue Villa in St. Tropez, die bereits in vollem Gange sind.

Doch das neue Bauprojekt sorgt für ganz schön viel Ärger in der Nachbarschaft!

Die Geissens: Schluss mit Idylle!

Idyllische Landschaft und Harmonie – das war vermutlich der Traum, als die Geissens die Baupläne ihres neuen Eigenheims in St. Tropez in die Tat umsetzten. Doch ganz so ruhig verläuft das Herumwerkeln auf ihrem Grundstück dann doch nicht!

Denn bei Carmen macht sich aufgrund unplanmäßig verlaufenden Situationen Panik breit: Die Pinienbäume fallen größer aus als eigentlich gekauft und auch der Carport wird höher als gedacht. „Wenn das die Nachbarin sieht!“, entfährt es der Millionärin.

Carmen Geiss: „Sucht förmlich Streit“

Mit der besagten Nachbarin stehen die Geissens nämlich schon seit geraumer Zeit auf Kriegsfuß: „Das ist so eine richtig alte Dame, die verhärmt ist und Streit förmlich sucht“, beschreibt Carmen die Lage. „Es gibt ja diese Menschen, die in ihrem Leben wahrscheinlich nie glücklich gewesen sind und deswegen versuchen, jedem das Leben schwer zu machen“, lässt sie schmunzelnd verlauten.

Dabei war es schon länger Carmens Traum, endlich ein Carport für ihre Autos bauen zu können, damit der teure Lack auch nicht von den ganzen herabfallenden Piniennadeln zerkratzt wird. Platzt der nun aufgrund der Streiterei?

Die Geissens: Versöhnung gescheitert

Dabei sind die Geissens bereits auf Versöhnungskurs gegangen: „Wir haben die auch schon eingeladen, aber sie hat gar nicht darauf reagiert,“ schildert Carmen.

Auch aufgrund von Partys stand wegen der griesgrämigen Nachbarin schon des Öfteren die Polizei vor der Tür. Jetzt überlegen sie sogar, einen noch höheren Sichtschutz zu bauen, um sich vor neugierigen Blicken zu schützen.

Ob die Nachbarin zwischen das Bauprojekt der Geissens grätscht, können Zuschauer heute (25. März) ab 20.15 Uhr bei RTL2 verfolgen.