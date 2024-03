„Die Geissens“: Panische Schreie von Shania! Robert muss sofort eingreifen

Alarmstufe rot bei „Die Geissens“!

In den neuen Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ kommt es zu einer Schrecksekunde für Shania. Eigentlich wollte sie nur mit Papa Robert das Anfahren am Berg üben. Doch der Schuss geht ganz schnell nach hinten los. Im wahrsten Sinne des Wortes.

„Die Geissens“: Fahrstunde wird zum Fiasko

In der Folge vom 4. März sehen die RTL Zwei-Zuschauer, wie Robert Geiss der Jüngeren seiner beiden Töchter in Sachen Autofahren unter die Arme greifen will. Shania hat nämlich augenscheinlich Probleme, mit dem Schaltwagen die Einfahrt hochzukommen. Also setzen sich Vater und Tochter hinter das Steuer, um das zu üben.

Schon zu Beginn wird klar, dass Shania mit der Koordination der Pedale sichtlich überfordert ist. „Gib mal ein bisschen Zwischengas. Und dann lässt du parallel zu dem das los“, erklärt Robert und zeigt dabei auf Gas und Kupplung. Nach diesen klaren Anweisungen von Robert kann ja nichts mehr schiefgehen. Oder?

„Die Geissens“: Panische Schreie von Shania

Das Aufheulen des Motors ist unüberhörbar. Shania versucht nach vorne zu fahren, lässt die Kupplung allerdings nicht genug kommen. „Lass los!“, ruft Robert kurz bevor der Motor abwürgt und das Auto nach hinten rollt. Die jüngere Geissen-Tochter schreit panisch auf. Der 60-Jährige bringt das Fahrzeug letztendlich mit der Handbremse zum Stehen. „Du kannst es nicht, geh. Jetzt können wir uns eine neue Kupplung kaufen“, sagt der Unternehmer trocken. Damit ist die Fahrstunde wohl offiziell beendet.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ immer montags in einer Doppelfolge ab 20.15 Uhr. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.