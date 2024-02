„Die Geissens“: Beziehungs-Beichte bei Hochzeit in New York – „Wir streiten uns viel!“

New York, New York. Die Geissens sind in der neuen Folge ihrer RTL2-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ auf eine Hochzeit von Freunden eingeladen und mal eben über den großen Teich gejettet. In ihrer Suite auf der 5th Avenue in Manhattan haben sie direkten Blick auf die imposante New York Public Library. In der öffentlichen Bibliothek wird die Trauung stattfinden.

Auch das Chrysler Building können sie von ihrem Hotelfenster aus sehen. „Wenn du da oben ein Penthouse hast, bist du auch der Chef“, findet Robert Geiss. Auch das Empire State Building ist ums Eck. „Nice der Scheiß!“ kommentieren sie ihren Ausblick.

Carmen auf der Suche nach einem Party-Outfit

Als Tourguide haben die Geissens am Montag (26. Februar) Ex-Model Melanie eingeladen. Sie kennt alle Hot Spots in New York. Außerdem soll sie Carmen bei einem Problem helfen. Die Millionärsgattin hat nämlich noch kein Outfit für die Pre-Wedding-Party. „Man weiß ja: New York ist ja very fancy. Man kann da ja nicht einfach wie Hänsel und Gretel zu so einer Party gehen.“

Stolz präsentiert sie ihr Kleid für die Hochzeit, ein Traum in Pink und Glitzer. Robert Geiss hat einen passenden lachsfarbenen Anzug dazu, mit roten Schuhen und grüner Brille: „Da kann ich als Elton John gehen.“ Carmen träumt von einem eleganten Catsuit oder wie sie es nennt einen „One-Teiler“. Zu dritt machen sie sich auf den Weg durch den Big Apple, da ist viel Zeit, um sich besser kennenzulernen. Melanie ist über 2o Jahre mit ihrem Partner zusammen. Vor elf Jahren hat sie ihren Mann geheiratet.

Die Geissens lüften ihr Beziehungs-Geheimnis

„Ach, das ist ja noch alles frisch!“, kommentiert Carmen die Beziehung. Sie und Robert sind schon 41 Jahre lang ein Paar. „Da müssen sich zwei Menschen gefunden haben, sonst funktioniert das nicht. „Melanie findet das schön. „Was ist euer Geheimnis?“ will das Ex-Model wissen. Carmen muss nicht lange nachdenken: „Wir streiten uns viel! Wir sind nie einer Meinung.“ Robert stimmt ihr lachend zu: “ Es darf nie langweilig werden, das ist das Entscheidene.“

„Wir sind eins, wir haben denselben Humor und wir denken manchmal gleich“, sagt Carmen. Robert will ihr nicht widersprechen, sonst hängt der Haussegen nachher wieder schief.