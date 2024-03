„Die Geissens“ in New York – Horror-Trip in der U-Bahn: „Hier krieg ich Angst“

Overview: Die Geissens fahren zum ersten Mal in ihrem Leben U-Bahn. Ausgerechnet in New York. Die Tour mit der Subway wird zum absoluten Horrortrip.

Mega-Event für die Geissens mitten in New York. Carmen und Robert machen in der Folge vom Montag (25. Februar 2024 ) einen Abstecher in den Big Apple. Gute Freunde feiern eine glamouröse Hochzeit in der Innenstadt von Manhattan.

Die Töchter Davina und Shania Geiss sind zu Hause geblieben, aber gar nicht traurig darüber. „Wir lieben New York, aber lieber ohne Mama und Papa. Weil die können manchmal ein bisschen nervig sein.“ Wie recht sie damit haben, beweist das Millionärs-Ehepaar in nur wenigen Minuten.

„Die Geissens“ sind noch nie U-Bahn gefahren

Die Geissens sind nicht ganz allein unterwegs. Melanie Scheriau, Ex-Model und Muse von Karl Lagerfeld und Giorgio Armani, zeigt ihnen die Stadt am Hudson River. Die Moderatorin von „Austria’s Next Topmodel“ lebt schon 20 Jahre in der Metropole. Gemeinsam gehen sie auf Shopping Tour. Das soll schnell gehen, also empfiehlt die Österreicherin die New York Subway.

„Ich bin noch nie U-Bahn gefahren.“, sagt Robert. Carmen kann das nicht glauben: „Natürlich bist du U-Bahn gefahren. Du warst auch mal jung und arm.“ Der Kölner korrigiert seine Frau: „Als ich jung und arm war, gab es keine U-Bahn. Da war Köln auch arm. Straßenbahn bin ich gefahren aber nie U-Bahn.“ Für Carmen ist das dasselbe: „Fährt die immer durch einen Tunnel? Dann bin ich vielleicht auch noch nie U-Bahn gefahren. Kommt die nicht hoch? Nie?“ „Die kommt nicht hoch. Das ist so wie ein alter Mann“, meint ihr Mann Robert. Fazit: Beide Geissens waren noch nie in einer U-Bahn.

Carmen schweißgebadet: „Ich muss hier raus!“

Robert lacht: „Mal schauen ob wir das überleben.“ Carmen denkt am U-Bahn-Eingang zuerst an eine bekannte Sandwich-Kette: „Subway! Das kann man auch essen!“ Spontan wechselt sie von High Heels in praktische Schlappen. Sie hatte ja keine Ahnung, dass sie in die Katakomben von New York heruntersteigen. Dann hätte sie sich auch nicht so aufgebrezelt: „Da muss ich jetzt durch.“

Sie müssen genau zwei Stationen fahren und der Waggon ist recht leer. Für die Geissens trotzdem ein Abenteuer. „Keine Ahnung wo wir landen“, sagt Carmen völlig orientierungslos. „Oh mein Gott. Ich muss hier raus. Ich bin schweißgebadet. Ich kann das nicht.“ Nach zwei Stationen und ein Mal Umsteigen ist die Millionärsgattin fix und fertig: „Das mach ich nie wieder!“, jammert sie, „Das war eine absolute Horrorfahrt.“