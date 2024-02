Die Geissens: Robert am Steuer, Tochter in Panik – „Bin froh, dass ich noch lebe“

Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren in der RTL2-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events.

Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Chalet in den französischen Alpen.

Die Geissens: „Jetzt müssen wir drei Frauen für Papa in die Wüste“

Aktuell sind Robert und Carmen mit ihren Töchtern in ihrem Winterdomizil in Dubai. Robert hat in der Folge vom Montag (19. Februar 2024) einen neuen Jeep geshoppt. Heute wollen er und Carmen das neue Monster-Wüsten-Auto ausprobieren. „Das sind so meine Lieblingssachen: Angeln und in die Wüste gehen. Mega geile Scheiße!“ schwärmt Carmen.

Die Kids sehen das ganz anders, denn sie haben so gar keinen Bock. „Ja Wahnsinn, jetzt müssen wir drei Frauen für Papa in die Wüste“, maulen Davina und Shania. Sie würden lieber Netflix gucken. Doch meckern nützt nichts. Auf geht’s für die Geissens vor die Tore der Megacity. Robert hat sichtlich Spaß am cruisen in den Dünen, auf dem Rücksitz sitzen die Töchter und werden heftig durchgeschüttelt. Schon nach der ersten Runde haben die blonden Beauty-Girls genug.

Davina: „Ich glaube ich habe eine Gehirn-Erschütterung“

„Wer will von euch?“ fragt der Papa großzügig und bietet Shania und Davina an, das Steuer zu übernehmen. „Keiner“, stöhnt Davina, „Ich muss hier raus!“ Sie stürmt aus der Karre. „Ich bin froh, dass ich noch lebe.“

„Heilige Mamma Mia, da gehe ich nicht mehr rein. Boah ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung.“ Shania Geissen kümmert sich rührend um ihre Schwester, aber scheinbar hat das Drama-Girl auch ein wenig übertrieben.“

Also setzt sich Carmen ans Steuer. Robert ist gespannt: „Am Anfang nörgelt sie immer rum und dann hat sie den Spaß ihres Lebens.“ Am Driften hat sie wirklich Freude: „Ist schon geil!“, muss sie zugeben. Schließlich traut sich sogar Davina ans Lenkrad. Das Trauma war wohl doch nicht so schlimm.