Die Geissens: Schock-Nachricht bei Umzug in Luxus-Domizil! „Das geht in Dubai überhaupt nicht“

Wer glaubt, mit viel Geld hätte man wirklich gar keine Probleme mehr, wird in der RTL-Zwei-Reality-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ regelmäßig eines Besseren belehrt. Seit über zehn Jahren zeigen Robert, Carmen und ihre Kinder Shania und Davina in ihrer eigenen TV-Doku, dass das Leben auch als Millionäre nicht immer leicht ist.

Aktuell hat Robert Geiss zum Beispiel Stress mit dem Umzug von St. Tropez nach Dubai. Neben wertvollen Gemälden sollen auch Luxus-Schlitten wie ein Bentley und ein Rolls-Royce mitziehen. Doch vorher braucht Letztere einen neuen Look – und genau das geht nach hinten los.

Die Geissens: Ärger mit Rolls-Royce – „Schrott“

Ein Rolls-Royce an sich reicht in Dubai nicht, zeigen die Geissens in der neuen Folge ihrer Show am Montag (12. Februar). Vor dem Umzug in die Luxus-Metropole wollte Robert Geiss den bisher dunklen Wagen nämlich weiß folieren lassen. „In Dubai sind Autos deine Visitenkarte und da müssen die wie aus dem Ei gepellt sein“, erklärt der Selfmade-Millionär. Die Umgestaltung ging jedoch schief, die Folierung löste sich schon wieder, bevor der Umzug überhaupt losgegangen war.

Also ließ der 60-Jährige das Ganze wieder entfernen – mit noch schlimmerem Ergebnis als vorher. „Der Rolls-Royce geht gar nicht, er hat Used-Optik. Ich habe erst gedacht, da fällt man ja auch mit auf, aber das geht in Dubai überhaupt nicht“, ist sich Robert Geiss sicher. Auch Tochter Davina findet: „Das Auto sieht ein bisschen aus wie mein Handy: beides Schrott!“

Die Geissens haben Zoll-Probleme

Schließlich entscheidet sich Robert Geiss dazu, die Luxus-Karosse vor Ort in Dubai neu gestalten zu lassen, inklusive Blattsilber-Verzierung. Immerhin schafft es der Rolls-Royce mühelos über die Grenze und durch den Zoll. Ganz im Gegensatz zu den Zigarren, dem Gold und dem Olivenöl, das die Geissens mitbringen.

Wie das Ganze ausgeht und warum es später weiteren Zoff bei den Geissens gibt, kannst du am Montag (12. Februar) um 20.15 Uhr auf RTL Zwei oder in der Mediathek bei RTL+ sehen.