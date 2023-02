Robbie Williams: Unfall-Schock vor Köln-Konzert – sein Vater liegt im Krankenhaus

Zwei Konzerte hat Großbritanniens Superstar Robbie Williams bereits in der Domstadt gespielt. Am Mittwochabend (8. Februar 2023) steht der dritte Auftritt an. Doch kurz vor dem Konzert in Köln erreichen den Sänger schlechte Nachrichten aus der Heimat.

So musste sein Vater, Pete Conway mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auf Twitter schrieb der 72-Jährige, der an der Krankheit Parkinson leidet: „Gestern bin ich gestürzt und habe mir einen Knochen in der Wirbelsäule gebrochen (ja, es tut weh). Und heute habe ich den ganzen Tag im Krankenhaus verbracht. Ich hatte schon bessere Tage.“

Robbie Williams‘ Vater ins Krankenhaus gebracht

Für Robbie Williams, der sich derzeit in Deutschland befindet dürfte die Nachricht von der Verletzung seines Vaters ein Schock sein und vor allem zur Unzeit kommen. Schließlich kann er jetzt nicht einfach zu seinem Vater reisen, ohne Tausende Fans in tiefe Traurigkeit zu stürzen. Der Sänger selbst hatte vor einigen Jahren über die Erkrankung seines Vaters gesprochen, der sich von seiner Mutter trennte, als der spätere „Take That“-Star gerade einmal drei Jahre alt war.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gegenüber dem „Mirror“ sagte der 48-Jährige im Jahr 2020: „Wir haben gerade viele familiäre Probleme. Mein Vater hat Parkinson, meine Schwiegermutter, die ich sehr liebe, hat eine sehr schwere Krankheit.“

Robbie Williams selbst hat sich bislang noch nicht zum Unfall seines Vaters geäußert. Auf Instagram teilte der Superstar lediglich ein Bild, das ihn auf der Bühne der Lanxess-Arena zeigt. Dazu schrieb Robbie: Der letzte Abend war magisch, Köln.“ Das Konzert am Mittwochabend soll um 20 Uhr in der Lanxess-Arena beginnen. Im Anschluss wird Williams noch in Frankfurt, Berlin und Hamburg spielen.

Mehr Nachrichten:

Einen ausführlichen Bericht zum ersten Köln-Auftritt des Superstars am vergangenen Sonntag findest du hier.