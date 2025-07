Robbie Williams erblickt Frau im Publikum: Er zögert keine Sekunde

51 Jahre ist Robbie Williams mittlerweile alt, und es scheint, als würde der Megastar des britischen Pop von Jahr zu Jahr charmanter. Wie genau wir nun zu dieser Erkenntnis gelangten? Na ja, das zeigt wohl am besten eine Geschichte, die sich beim Konzert in Gelsenkirchen am 25. Juni 2025 abspielte.

Im Mittelpunkt: eine Frau im Schalke-Trikot und Robbie Williams. Doch bevor wir über die Geschehnisse am Mittwoch sprechen, müssen wir einen Schritt zurückgehen. So begab es sich, dass Pati, Trommlerin beim FC Schalke 04, das Konzert von Williams im schottischen Edinburgh besuchte.

Robbie Williams Ständchen für einen Schalke-Fan

Dort stand Pati in der ersten Reihe, als sie plötzlich von Robbie selbst angesprochen wurde. Er wollte sie zu seiner „The One“, in Anspielung auf das Lied „She’s the One“ machen. Problem: Pati ist keine Schottin, und Robbie wollte gerne für eine Einheimische singen. So versprach er Pati, dass er beim Konzert in Gelsenkirchen für sie singen werde.

Und siehe da, der 51-Jährige erinnerte sich an seine Worte, an Pati, zögerte keine Sekunde und sang dieses Mal wirklich die Ballade nur für die Schalke-Trommlerin, die im orangefarbenen Auswärtstrikot ihres Lieblingsvereins aus der zweiten Bundesliga in die Arena gekommen war.

Robbie Williams singt für Schalke-Trommlerin Pati

Riesig groß war fortan das Gesicht der sichtlich gerührten Pati auf den Leinwänden der Veltins-Arena zu sehen. Und Pati? Die war fertig mit den Nerven. Auf gute Art. Bekam sogar eine dicke Umarmung von dem Superstar, der in Gelsenkirchen komplett in pink auf der Bühne stand.

Doch das war nicht Robbies einzige Berührung mit Schalke an diesem Abend. Als urplötzlich ein Schal des blau-weißen Zweitligisten auf die Bühne flog, fing sich Robbie Williams sogar einige Buh-Rufe ein.