Roadtrip Amerika (Kabel 1): Frank Rosin schockiert Fans mit irrer Szene – „Total verrückt“

Ali Güngörmüs, Frank Rosin und Alexander Kumptner unternehmen einen Roadtrip durch Amerika – und Kabel 1 begleitet die drei Starköche dabei. In insgesamt vier Folgen berichten sie von ihrem gemeinsamen Trip durch die USA. Noch vor Start der Sendung schockiert Frank Rosin seine Fans mit einer irren Szene.

Zwischen Ziegen-Yoga, dem schärfsten Burger der Welt, Rodeo-Ritt und Fallschirmsprung: Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs starten den Freundschafts-Trip ihres Lebens! Für Frank Rosin ist der Roadtrip durch Amerika „so eine richtige Kumpelgeschichte. Die habe ich in meinem Leben so noch nie gehabt!“

Roadtrip Amerika (Kabel 1): Drei Köche wagen einen Fallschirmsprung

Die drei reisen quer durch das Land – von Kalifornien über Nevada, Arizona, Texas bis Florida. Dabei müssen sie einige Herausforderungen meistern. Alexander Kumptner: „Also ich mach den Roadtrip definitiv, weil ich mit zwei Kumpels einfach eine geile Zeit haben möchte. Langweilig wird’s bestimmt nicht!“

Und da soll Kumptner recht behalten, wenn man sich den aktuellen Instagram-Beitrag von Frank Rosin anschaut. Da teilte er erste Szenen aus der Show. Dort zu sehen: Die drei beim Fallschirmsprung! Und die Fans sind schockiert bei dem Anblick – bewundern die Köche aber für ihren Mut: „Das habt ihr nicht wirklich gemacht“ und „Ihr seid total verrückt. Aber gut!“

Roadtrip Amerika (Kabel 1): Fans in Vorfreude

Einige Fans teilten auch ihre Vorfreude auf die spektakulären Folgen: „Ihr seid die Besten. Am Herd, in den Herzen als Menschen“ und „Freu mich drauf“, heißt es weiterhin in der Kommentarspalte.

In einem Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion offenbarten Alex Kumptner und Ali Güngörmüş ein Pups-Geheimnis.