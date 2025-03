„The Taste“ ohne Frank Rosin: Doch der Ersatz ist hochkarätig

Seit 2013 bringt die SAT.1 Koch-Show „The Taste“ seine Zuschauer in den Essens-Himmel. Der Clue: Profi- und Hobbyköche müssen jedes Gericht lediglich auf einem Löffel anrichten. Gar nicht so einfach!

Und was wären Koch-Shows ohne ihre bekannten TV-Köche? Frank Rosin war jedenfalls bis jetzt ein bekanntes Gesicht der SAT.1-Show – doch damit ist jetzt Schluss. Zuschauer müssen aber nicht unbedingt eine Träne verdrücken, denn der Ersatz ist hochkarätig.

„The Taste“ liefert erstklassigen Ersatz

Noch im Oktober 2024 bestach „The Taste“ mit seinen Star-Köchen Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin. Für letzteren ist jetzt Schluss – und diesmal wirklich. Doch SAT.1 hat bereits den perfekten Ersatz in Petto.

Drehstart der 14. Staffel ist im Mai 2025, auf die Ausstrahlung können „The Taste“-Fans wie gewohnt im Herbst vertrauen. Ganz nach dem Motto „Jedes Ende ist ein neuer Anfang“ werden zwei neue prominente Gourmet-Zugänge die Show tragen: Elif Oskan und Steffen Henssler!

„The Taste“ hat Großes vor

An der Seite von Alexander Herrmann und Tim Raue werden die beiden die liebevoll drapierten Löffel verkosten. Steffen Henssler freut sich – und hat das Ziel bereits fest im Blick. „Natürlich treten wir an, um bei meiner ,The Taste‘ Premiere zu gewinnen!“, heißt es in einer Presse-Mitteilung.

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus freut sich, Henssler an Land gezogen zu haben. „Steffen Henssler gehört seit über 20 Jahren zu den bekanntesten und beliebtesten TV-Köchen und war tatsächlich noch nie zu Gast in Deutschlands größter Kochshow. Höchste Zeit, das zu ändern!“ Doch das soll noch nicht alles gewesen sein – SAT.1 hat ein weiteres Highlight parat!

Denn der „The Taste“-Kosmos soll erweitert werden – für 2026 produziert der Sender eine zusätzliche Edition mit talentierten Promi-Hobbyköchen. Good News für Fans der SAT.1-Show!