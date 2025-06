„The Taste“-Star Tim Raue dreht sich der Magen um – „Damit kann man mich jagen“

Tim Raue, der gefeierte Starkoch, dessen Name für kreative und oft unkonventionelle Gastronomie steht, hat ein überraschendes Bekenntnis abgelegt. Die Feinschmeckerwelt staunt, denn es gibt ein traditionelles deutsches Gericht, das bei ihm absolut keine Gnade findet und ihn, wie er selbst sagt, in die Flucht schlagen würde. Dieses unerwartete Geständnis zeigt, dass selbst ein Koch auf seinem Niveau ganz persönliche rote Linien in Sachen Geschmack hat.

Es ist ausgerechnet ein echter Klassiker der gutbürgerlichen Küche, der den sonst so experimentierfreudigen Gaumen des Berliner Gastronomen zum Frösteln bringt. Seine deutlichen Worte über diese eine Speise lassen keinen Zweifel an seiner tiefen Aversion. Diese Enthüllung sorgt für Heiterkeit und beweist, dass auch ein Meister seines Fachs seine ganz eigenen kulinarischen Antagonisten hat.

Raue macht klare Ansage: Dieses Gericht kann ihn „jagen“

Das Gericht, das Tim Raue so entschieden ablehnt, ist kein Geringeres als Nierchen süßsauer. Mit unmissverständlicher Deutlichkeit erklärte der Spitzenkoch in einem Interview mit „Bunte“, dass diese Speise für ihn „grauenhaft“ sei und man ihn damit „jagen“ könne. Eine Aussage, die bei vielen Liebhabern der traditionellen deutschen Küche sicherlich für Gesprächsstoff sorgen wird.

Besonders Schweinenieren scheinen den Geschmack des Starkochs zu verfehlen, obwohl er zugibt, dass Lamm- oder Kalbsnierchen eventuell noch akzeptabel wären – „aber nur mit größter Zurückhaltung“. Seine Einschätzung, dass „die meisten Menschen, die es einmal probieren, es danach nie wieder bestellen“, untermauert seine entschiedene Haltung zu dieser Innereienspezialität.

Neueröffnung im Fernsehturm trotz Aversion gegen Nierchen

Trotz seiner ausgeprägten Abneigung gegen Nierchen süßsauer hat Tim Raue kürzlich sein neues Restaurant „Sphere Tim Raue“ im Berliner Fernsehturm eröffnet. Auf 207 Metern Höhe präsentiert er dort seine Neuinterpretationen klassischer Berliner und Brandenburger Gerichte, allerdings ohne die ungeliebten Innereien auf der Speisekarte.

Der vielbeschäftigte Koch, der auch aus dem Fernsehen bekannt ist und zahlreiche Kochbücher veröffentlicht hat, beweist einmal mehr, dass er seinen eigenen kulinarischen Weg geht, selbst wenn er dabei mit traditionellen Geschmäckern bricht. Seine Authentizität und sein fester Standpunkt sind es, die ihn bei seinen Fans so beliebt machen.

Obwohl Raue Nierchen süßsauer meidet, schätzt er die deutsche Wirtshauskultur sehr und genießt dort gerne andere traditionelle Speisen wie Haxen, Brezeln und Fleischpflanzerl. Es scheint, als habe jeder Koch, selbst die ganz Großen, seine ganz persönlichen kulinarischen Vorlieben und Abneigungen, die sein Schaffen prägen und ihn auf seine Weise einzigartig machen.

