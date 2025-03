Frank Rosin kündigt neue Show an: Doch die Trauer überwiegt

An die Löffel, fertig, los – so lautet das Startsignal einer jeden Koch-Challenge des beliebten Sat.1-Formats „The Taste“. Eine neue Staffel für Herbst 2025 wurde bereits bestätigt, die Zuschauer müssen nun jedoch stark sein – die bisher bekannte Jury-Konstellation wird es so in Zukunft nicht mehr geben!

Frank Rosin und Alexander Kumptner werden kein Teil der diesjährigen „The Taste“-Staffel sein – ganz zum Leidwesen der Zuschauer. In den vergangenen Staffeln mauserten sich Frank Rosin und sein Jury-Kollege nämlich zu wahren Publikumslieblingen. Der Abschied fällt daher nun umso schwerer. Doch keine Sorge – für würdige Nachfolger ist bereits gesorgt!

„The Taste“: Bye, bye Frank Rosin und Alexander Kumptner

TV-Koch Steffen Henssler und Gastronomin Elif Oskan werden von nun an neben den „alten Hasen“ Alexander Herrmann und Tim Raue Platz nehmen. Die Schweizerin hat ihre Leidenschaft zum Kochen bereits früh entdeckt: „Kochen ist Emotion – und die muss man auf dem Löffel spüren. Es geht nicht nur um Technik, sondern um Leidenschaft, Mut und den perfekten Biss. Genau das macht „The Taste“ so besonders.“ Auch Steffen Henssler freut sich sehr auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich riesig, als Juror dabei zu sein und mein Team tatkräftig zu unterstützen, um den besten Geschmack zu finden. Natürlich treten wir an, um zu gewinnen!“

Doch so ganz müssen die Zuschauer nun doch nicht auf Alexander Kumptner und Frank Rosin verzichten. Auf Instagram veröffentlichen die beiden ehemaligen „The Taste“-Juroren ein Bild, dass die beiden gemeinsam auf dem Hamburger Dom zeigt. Dazu schreiben sie: „Leute, wir drehen gerade ein neues Format nur für euch … freut ihr euch darauf?“ Darauf tragen beide ein Lebkuchenherz. Franks Herz trägt die Aufschrift „Frank ich will ein Kind von Dir“ und Alexanders Herz ziert der Spruch „Für mein Wiener Würstchen“.

Frank Rosin auf geheimer Mission mit Alexander Kumptner

Auch ihre Fans sind hin und weg. Auch wenn schnell Spekulationen aufkommen, ob das neue Projekt der Grund für ihren „The Taste“-Ausstieg ist, freuen sich die Zuschauer in erster Linie auf das gemeinsame Projekt der beiden Küchenexperten:

„Zwei Herzbuben auf Tour… Na klar freue ich mich auf was Neues mit und von euch. Ich bin gespannt!“

„Ja ich freue mich, aber ‚The Taste‘ ohne das alte Team? Sehr schade!“

„Rhetorische Frage oder?!“

„Deshalb kein ‚The Taste?'“

„Da bin ich aber sehr gespannt und freu mich schon drauf!“

„Mit euch immer!“

„Ja klar, ist eine Entschädigung für ‚The Taste‘ ohne euch!“

Doch das war noch längst nicht alles – es gibt weitere Neuigkeiten: Auch für das Jahr 2026 wurde bereits eine neue Staffel „The Taste“ bestätigt. Diesmal in Form einer exklusiven Promi-Edition. Neben Alexander Herrmann und Tim Raue werden auch Frank Rosin und Alexander Kumptner wieder am Start sein.