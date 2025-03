Frank Rosin über sein neues Format: „Es ist sehr erfolgreich“

Frank Rosin ist kaum mehr aus der Fernsehlandschaft wegzudenken. Die Meinungen über den strengen Koch gehen zwar auseinander, aber eines muss man ihm lassen: Er bleibt immer am Zahn der Zeit. Mit BERLIN LIVE spricht er exklusiv über sein neues Format und verrät, warum sein Konzept so erfolgreich ist.

„Twitch“ heißt die Plattform, auf der die neue Sendung „Let them cook“ von Frank Rosin erscheint. Mit bekannten Gesichtern aus der Gaming-Welt wie Papaplatte, Reeze und Co. steht der Sternekoch Rosin am Herd. Der Clou: Das Ganze wird live übertragen und die Fans können währenddessen im Chat kommentieren. Im Nachgang werden die Folgen auch bei Joyn hochgeladen.

Frank Rosin will Austausch der Generationen

Für diese neue Art des Koch-Battles hat Frank Rosin einiges möglich gemacht. Das Konzept gab es so vorher noch nicht. BERLIN LIVE verrät er: „Das ist eine Art und Weise, die neu ist, aber das ist eben auch der Wechsel der Machart von Medien und TV-Inhalt.“

Was sein Ziel ist: Er möchte einen Austausch für alle Generationen. Die Leidenschaft zum Kochen hat eben kein Alter: „Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir alle lernen, durch die Augen des anderen zu schauen – vor allem der jüngeren Menschen und der Generation, die uns folgt“, stellte der Familienvater klar. Nur so könne man andere Personen verstehen und in Zukunft als Gemeinschaft weiterkommen.

Im Interview mit BERLIN LIVE hat Frank Rosin aber noch mehr verraten. In der Gastro-Branche herrscht schon länger dicke Luft! Grund dafür ist die Anhebung der Mehrwertsteuer von 7 Prozent zurück auf 19 Prozent. Bei der „Essenz“-Fachmesse von Transgourmet platzte dem Sternekoch dazu der Kragen. Rosin findet mahnende Worte und gibt einen düsteren Ausblick auf die kulinarische Zukunft.