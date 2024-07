„Raue der Restaurantretter“: Tim Raue nimmt 20-jährigen Koch auseinander – „Ganz klare Zumutung“

Sternekoch Tim Raue ist wieder unterwegs, um Gastronomen in Not zu helfen. In seiner eigenen RTL-Sendung „Raue der Restaurantretter“ greift er ihnen unter die Arme und gibt ihnen sowohl kulinarisch als auch optisch einen neuen Anstrich. Am Dienstagabend (23. Juli) ist er in Berlin bei „Chez Emil“ zu Gast. Doch was ihn dort erwartet, bringt selbst den vorlauten Profikoch an seine Grenzen.

„Raue der Restaurantetter“: Junger Koch sorgt für Schockmoment

Tim Raue hat sich auf den Weg in das französische Restaurant „Chez Emil“ gemacht. Der Restaurantbesitzer namens Emil braucht dringend seine Hilfe. Der 20-Jährige hat mit 17 Jahren und ohne Ausbildung seinen Traum vom eigenen Restaurant verwirklicht. Doch dieser steht kurz davor zu platzen.

Schulden, fehlende Kundschaft und kaum Umsatz bereiten dem jungen Restaurantbesitzer Probleme. Als Tim Raue dem Berliner Lokal einen Besuch abstattet, merkt er schnell, woran es dort fehlt. Beim Probe-Essen fällt der „The Taste“-Juror dann endgültig aus allen Wolken.

„Raue der Restaurantretter“: Tim Raue rechnet ab

Für den Sternekoch gibt es unter anderem Butterhuhn mit Reis – eine Eigenkreation von Emil. Doch die Begeisterung bei Tim Raue bleibt aus. Beim Anblick des Tellers vergeht ihm schon alles. „Die Eigenkreation war optisch eine ganz klare Zumutung“, stellt er im Interview klar. Geschmacklich sei es in Ordnung, doch dem 20-Jährigen fehlt es einfach an Handwerk, wie Raue erklärt. Vor ihnen liegt also eine ganze Menge Arbeit.

Ob die das Restaurant von Emil letztendlich noch gerettet werden kann oder nicht, siehst du Dienstagabend (23. Juli) um 20.15 Uhr bei RTL und anschließend in der RTL+ Mediathek.